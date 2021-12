HUS lupasi hoitajille satojen eurojen kuukausilisät, mutta arvioi nyt tilanteen uudelleen, Tehy raivoissaan: "Ihan käsittämätön joululahja kaikkensa antaneille"

Ihan käsittämätön "joululahja"

– Me on laitettu neuvottelupyyntö HUS:n johdolle. Mielestämme HUS:n toiminta vaikuttaa lainvastaiselta. Ja puhumattakaan siitä, että tässä pahenevassa koronatilanteessa ja henkilöstöpulassa tehtävälisien peruminen on kyllä aikamoinen märkä rätti hoitohenkilöstön kasvoille. On vaikeaa ymmärtää HUS:n henkilöstöpolitiikkaa.