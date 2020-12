Tehy ja HUS joutuivat ilmiriitaan koronakorvauksista – johtajaylilääkäri Mäkijärvi: "Minun virheeni"

HUSin näkemyksen mukaan henkilöstön kutsuminen töihin vuosilomalta on ”tiukan paikan tullen ainoa keino turvata kiireellinen potilashoito”, eikä tätä voida tehdä velvoittavasti ilman valmiuslakia.

– Näinhän se tietysti on, jos HUS ei ole valmis sijoittamaan yhtään valtiolta saamistaan koronarahoista hoitajien palkitsemiseen”, hoitohenkilöstöä edustavan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen vastaa tänään julkaistussa blogissaan .

Tehy kiistää, että sen kanssa olisi neuvoteltu koronalisistä

HUSista on viestitty julkisuuteen, että erilaisista koronalisistä on sovittu henkilöstön kanssa.

Sairaanhoitopiiri tiedotti 4. tätä kuuta, että ”HUSissa on päätetty ottaa käyttöön lisätyökorvaus ja jatkaa hälytysrahan maksamista joustavammin”.

– Toimenpiteiden avulla varaudutaan hoidon turvaamiseen myös joulun ja uuden vuoden aikaan. Ylimääräisen vuoron lisä on neuvoteltu yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa, HUS kertoi.

Lisäksi johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi eilen MTV Uutisten haastattelussa, että HUS on neuvotellut ammattijärjestöjen kanssa sopimuksen ”myös vuosiloman perumisesta”.

– Yhteisymmärryksessä nämä sopimukset on allekirjoitettu. Että meillä on kyllä se käsitys, että nämä asiat on sovittu, Mäkijärvi sanoi.