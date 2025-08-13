HS: Peukkuäidit aiheuttaneet kaaosta Husin synnytyssaleissa

Peukku on aiheuttanut kaoottisia tilanteita Hus-yhtymän synnytyssaleissa, kertoo Helsingin Sanomat.
Muuntohuume alfa-pvp eli peukku on aiheuttanut arvaamattomia tilanteita ja vaikeita synnytyksiä Husin synnytyssaleissa, kirjoittaa Helsingin Sanomat.
Peukkua käyttäneet synnyttäjät ovat olleet harhaisia, levottomia ja aggressiivisia. Synnyttäjä on jopa saattanut pyrkiä pois synnytyssalista, vaikka synnytys on ollut käynnissä.
Lue myös: Helsingissä painajaismainen tilanne: "Valmiita tekemään melkein mitä vain annoksen eteen"
Sosiaaliohjaaja Mari Hietalan mukaan peukkua käyttävät naiset rahoittavat käyttöä usein prostituutiolla.
– On paljon väkivaltaa. Heidät on radalla raiskattu käytännössä kaikki, Hietala sanoo HS:lle peukkua käyttävistä naisista.
Lue myös: Pelätystä peukkuhuumeesta vieroittautunut Risto, 27: "Se on sairasta myrkkyä ihmiselle"
Husin naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Hanna Kahila sanoo peukun heikentävän käyttäjänsä kuntoa enemmän kuin moni muu päihde.
Raskaana oleville päihteiden käyttäjille pitäisi hänestä perustaa pääkaupunkiseudulle monialainen ja suoraan kadulta sisään ottava hoitopaikka.