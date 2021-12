Tehyn Rytkönen: Keskustelu hoitajien palkoista kuuluu myös poliitikoille – "He istuvat rahakirstun päällä"

MTV:n Uutisextrassa vierailleen Rytkösen mukaan hoitajien palkat kuuluvat myös poliitikoille, sillä "he istuvat rahakirstun päällä".

Useiden puolueiden aluevaaliohjelmissa on nostettu esiin hoitajien palkat ja työolot ja niiden parantaminen. Esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (sd.) on kuitenkin korostanut, ettei SDP ole työmarkkinaosapuoli.

– Viidestä hallituspuolueesta jo neljä on tullut ulos ihan samalla teemalla kuin Tehy, eli he puhuvat paremman palkkauksen ja työolojen puolesta. Tällä hetkellä taitaa olla niin, että ainoastaan keskustapuolue ei ole tullut näillä teemoilla julki, Rytkönen sanoo MTV:n Uutisextran haastattelussa.

Yleisesti on pidetty tärkeänä, että poliitikot eivät saisi sotkeutua työmarkkina-asioihin. Esimerkiksi RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson väläytti syksyllä Iltalehden palkankorotuksia ja nelipäiväistä työviikkoa hoitajille.

Rytkönen on asiasta toista mieltä.

– Se on hienoa, että he [puolueet] ymmärtävät nyt tämän asian merkityksen. Tämä itseasiassa kuuluu heille, sillä he istuvat rahakirstun päällä ja jakavat rahaa, jonka jaosta sitten taas sovitaan työmarkkinapöydissä.