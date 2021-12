HUS päättämässä hoitajien lisärahojen peruuttamisista jo huomenna – Tehy järkyttyi: "Eipä siinä paljoa työmotivaatiota jouluna ole"

– Se on useita satoja euroja. Eli ihan merkittävästä palkan päälle tulevasta lisästä on kysymys. Kirvesniemi toteaa.

"Julma toimenpide"

Osalle hoitajista on jo maksettu lisiä. Ammattijärjestön toiminnanjohtajan mukaan tilanne on poikkeuksellinen jo pelkästään ajoituksen näkökulmasta.

– Kyllä tämä on harvinaista, että näin törkeitä toimia ollaan tekemässä. Erityisesti tässä tilanteessa, kun HUS nosti perjantaina valmiustasoa ja on viestinyt hoitajille, että joustamista ylitöiden tekemiseen ja vuosilomien perumiseen todennäköisesti tarvitaan.

– Tosiasia on, että päätökset on tehty toimialajohtajien toimesta HUSin hallintosääntöjen ja kaikkien toimintaohjeiden mukaan ihan laillisesti. Väistämättä ulkopuolisen silmään tulee sellainen vaikutelma, että HUSissa on nyt aikamoinen johtamisongelma, kun vt. toimitusjohtaja Mäkijärvi on lähtenyt pyörtämään alaistensa tekemiä päätöksiä, Kirvesniemi täräyttää.