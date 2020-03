Tehohoidon asiantuntijalta pysäyttävä viesti: Näin hurjalla nopeudella korona voi levitä sairastuneen kautta: "Virus on siirtynyt pian 59 000 ihmiselle"

Tehohoidon professori Hugh Montgomery University College of Londonista avaa Channel 4:n haastattelussa koronaviruksen leviämisnopeutta. Hän painottaa, että vaikka joku ei välittäisikään siitä, sairastuuko itse flunssaan, pitää jokaisen ymmärtää, ettei kyse ole vain heistä.

– Jos henkilöllä on tavallinen flunssa, hän tartuttaa keskimäärin 1,4 ihmistä. He levittävät virusta edelleen. Kun tämä tapahtuu kymmenen kertaa, on flunssa tarttunut minun kauttani 14 henkilölle.