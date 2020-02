Tutkijat ymmällään: Miksi kauhua kylvävä koronavirus aiheuttaa lapsille vain lieviä oireita? "Emme ymmärrä ilmiötä täysin"

Lieviä hengitystieoireita saaneita ei testata koronaviruksen varalta ja suurimmalla osalla lapsista on ollut vain vähäisiä ja nopeasti ohi meneviä oireita. Tutkijat ovat ymmällään.

Sairaalahoitoon joutuva on keskimäärin 56-vuotias

Lapset saavat yleisesti ottaen virustartuntoja yhtä herkästi kuin aikuisetkin, mutta he toipuvat niistä nopeammin kuin vanhempansa ja isovanhempansa.

Tämä ilmiö on havaittavissa esimerkiksi vesirokon kanssa, joka on aikuisille paljon vaarallisempi kuin lapsille. Aikuisilla on 25-kertainen riski kuolla vesirokkoon lapsiin verrattuna.