Tegnell syrjään Ruotsissa – koronavalta on otettu takaisin hallitukselle, sanoo MTV:n kirjeenvaihtaja

Nyt maahan on iskenyt toinen aalto, ja tilanne on pääministeripuolueellekin kevättä vaikeampi. Ruotsin kuolin- ja tartuntalukuja ei ole saatu kuriin.

Liian lepsuille rajoituksille nyt kritiikkiä

– Syksyn aikana tilanne on muuttunut. Oppositio on kriittisempi ja esittää muita vaihtoehtoja. Vaikka luottamus Kansanterveyslaitoksen ja Ruotsin linjaa kohtaan on edelleenkin hyvä, niin siinä on nähtävissä laskua. Olemme uuden tilanteen edessä eikä kyse ole pelkästään tartuntamäärien "toisesta aallosta" vaan myös poliittinen tilanne kriisin hallinnan suhteen on uusi, hän näkee.