Tuore selvitys lyttää Ruotsin koronastrategian täysin: "Ruotsi oli Euroopan huonoin keskeisissä asioissa" – kritiikki kohdistuu nyt Anders Tegnelliin

Viime viikolla julkaistussa OECD-raportissa selvitettiin, kuinka 31 eurooppalaista maata on toiminut pandemian aikana ja millaisia vaikutuksia koronaviruksella on ollut maihin helmikuusta lokakuuhun.

– Raportti antoi karun kuvan Ruotsin toimista. Ruotsi on ollut kaikista huonoin keskeisissä asioissa liittyen koronapandemian torjumiseen, sanoo Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkija Antti Ronkanen.

– Tästä on annettu Ruotsissa kritiikkiä, ja se kohdistuu nyt erityisesti valtionepidemologi Anders Tegnelliin.

Ruotsilla on ollut suuria vaikeuksia laskea tartuttavuuslukua verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin. Lisäksi Ruotsilla on kestänyt muita vertailun maita merkittävästi kauemmin vähentää tehohoitoon saapuvien potilaiden määrää.

Tegnell myönsi raportin julkaisun jälkeen Aftonbladetin haastattelussa , että Ruotsi on epäonnistunut erityisesti riskiryhmien suojaamisessa. Kuolleisuus maan vanhainkodeissa on ollut korkea.

"Ruotsalaisia ei keväällä säikäytetty raakaan todellisuuteen"

Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti Mikko Majander toteaa, että viime viikolla, ensimmäistä kertaa koko pandemian aikana, Ruotsin hallitus ei ole piiloutunut terveysviranomaisten – erityisesti Anders Tegnellin – taakse, vaan on tehty myös poliittisia päätöksiä.

Anniskelu on kielletty kello kymmenen jälkeen ja kokoontumiset on rajoitettu kahdeksan hengen kokoontumisiin.

Vaikka Majander uskoo, että tietty säikäyttäminen oli tarpeen, hän myöntää, että pelottelulla ja rajoituksillakin on rajansa.

– Se poikii taas vastareaktioita kansalaisten taholta. Tämä on myös politiikkaa.

"Ruotsalaiset ajattelivat Ruotsin olevan mallimaa ja näyttävän tietä"

– Heidän itseymmärryksessään on hyvin vahvasti se, että Ruotsi on eräänlainen mallimaa ja näyttää tietä, ja he ajattelivat, että muut sitten jälkikäteen näkevät, kuka oli oikeassa, Majander kertoo.