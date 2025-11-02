Alle puoli vuotta puheenjohtajana riitti Ruotsin Keskustapuolueen puheenjohtaja Anna-Karin Hattille, joka kyllästyi pelkäämään omassa kodissaan. Ruotsissa pohditaan jälleen poliitikkojen turvallisuustoimien parantamista.

Politiikassa näkyvässä asemassa olevat naiset joutuvat miehiä useammin vihan ja häirinnän kohteeksi. Asiaa on tutkittu Uppsalan yliopistossa.



Naisten kokema vihapuhe ja uhkaukset eroavat myös miehille lähetetyistä. Naisia uhkaillaan seksuaalisella väkivallalla ja heille lähetetään seksuaalisesti halventavia kommentteja.



Myös sosiaalisessa mediassa aktiivisesti toimivat saavat muita enemmän häirintää osakseen.

"Uhka tuli lähelle"

Ruotsissa Keskustapuolueen puheenjohtaja Anna-Karin Hatt ilmoitti erostaan vain vajaat puoli vuotta sen jälkeen, kun hän oli aloittanut tehtävässään.



Hattin mukaan kyse ei ollut vain sosiaalisen median trolleista, vaan uhka oli tullut lähelle.



Hän ei kertonut kokemastaan uhkailusta kovin tarkasti, mikä saattaa johtua siitä, että Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo on kehottanut olemaan kertomatta yksityiskohtia.



Tiedotustilaisuudessaan lokakuun puolivälissä selvästi herkistynyt Hatt totesi, että uhkakuvat seurasivat häntä kotiin saakka.



– En usko, että saan enemmän vihaa kuin muut, mutta kohtaan sitä joka päivä, vuorokauden jokaisena tuntina.



– Tuntuu, että koko ajan täytyy katsoa olkansa yli. Ei voi tuntea olevansa turvassa edes omassa kodissaan.

Ruotsalaisilta ymmärrystä

Tultuaan puheenjohtajaksi Anna-Karin Hatt palasi aktiiviseksi toimijaksi politiikkaan kymmenen vuoden tauon jälkeen. Hän kertoi, että tiesi yhteiskunnan polarisoituneen, mutta ei arvannut, kuinka paljon se vaikuttaisi häneen.



Tukholmassa Hattin päätös saa ymmärrystä.



– Kyllä, ehdottomasti. Häntä uhattiin myös henkilökohtaisesti, ei vain hänen mielipiteidensä vuoksi, vaan kyse oli henkilökohtaisesta hyökkäyksestä, Gunilla Midbøe toteaa.



– Minusta on huolestuttavaa, että poliitikot eivät enää tunne olevansa turvassa, vastaa puolestaan Marita Hoier.



– Se voi johtaa siihen, että lopulta kukaan ei enää halua asettua ehdolle. Ja mitä sitten tehdään?



Hoier ymmärtää silti täysin Hattin ratkaisun.



– Anna-Karin Hatt kertoi joutuvansa vilkuilemaan koko ajan olkansa yli. Minusta se on järkyttävää.

Keitä häiriköt ovat?

Pelkästään puolen vuoden aikana Ruotsissa on ollut kolme tapausta, jotka antavat syytä pohtia, pitäisikö politiikkojen turvatoimia parantaa.



Hattin tapauksen ohella aktivistit tunkeutuivat ulkoministerin kodin rappukäytävään, ja siviilipuolustusministeri puolestaan ahdistui, kun Palestiinaa tukevat mielenosoittajat seurasivat häntä tämän poistuessa valtiopäiviltä.



Ruotsalaistutkimuksessa todetaan, että usein häirikkö on poliitikolle entuudestaan tuntematon henkilö. Politiikkojen oman käsityksen mukaan kyseessä on useimmiten 45–64-vuotias mies.



Monet tekijöistä näyttävät toimivan yksin. Noin puolessa tapauksista poliitikko kuitenkin kokee henkilön kuuluvan johonkin ryhmään.



Viime valtiopäivävaalien aikaan näistä yleisimpiä olivat äärioikeistolaiset tai rasistiset ryhmät, jotka liittyivät noin 17 prosenttiin tapauksista. Äärivasemmistolaisten ryhmien osuus oli puolestaan 8 prosenttia.



– Se viha ja uhkaukset, joita poliitikot saavat, ovat pelottavia ja suuri uhka demokratiamme kannalta, Anna-Karin Hatt totesi ilmoittaessaan erostaan.



Hänen seuraajansa valitaan tässä kuussa.