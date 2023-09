Teemu Sunisen tilanteessa yllätyskäänne – managerilta lupaavia tietoja Hyundain suunnitelmista

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Sunisen Rally1-sopimus jatkuu ensi kauden loppuun asti, mutta käynnissä oleva kuskiruletti saattaa tuoda vaikutuksensa myös Sunisen rooliin. Mikäli Ott Tänak palaa Hyundaille, on suomalaiskolmikolla Suninen– Esapekka Lappi – Emil Lindholm entistä vähemmän tilaa, kun Thierry Neuville pysyy varmasti vielä ensi vuoden kuvioissa.

– Nyt näyttäisi siltä, että Teemu ajaa neljä kisaa tänä vuonna ja ensi vuodesta neuvotellaan erikseen ennen (tämän) vuoden loppua. Se on jotain viiden ja neljäntoista välillä riippuen siitä, millainen kuljettajapaletti Hyundailla on, Jouhki kertoo MTV Urheilulle.

– Heillähän on tarkoitus ajattaa neljää autoa, mikä tarkoittaa sitä, että heillä on yksi niin sanotussa junioriohjelmassa oleva kuljettaja siinä neljännessä autossa.

– Ei se nyt ihan varmaa ole, mutta todennäköisesti, vaikka ajattaisivat kolmea autoa, niin minulla on sellainen käsitys, että Teemu kuitenkin ajaa siellä jotain kisoja, manageri lisää.

Sunisen Rally1-sopimuksessa on myös maininta, että suomalaiskuski ajaa joitain kisoja myös Rally2-autolla. Toistaiseksi ensi vuoden kalustosta ei ole sovittu.

Latvala: Neljäs auto mahdollinen kilometrejä karsimalla

– Nyt on ajettu 300–350 erikoiskoekilometriä (kisaa kohti). Jos se vaihdettaisiin 250–300:aan, se jo säästää. Jos säästetään siltä puolelta, että kilsoja vähennetään, niin niillä säästöillä periaatteessa neljäs auto ei tekisi enää niin paljon, Latvala laskeskelee.

– Koska osissa se, mikä maksaa, on moottorikilometrit ja muutenkin ne osat, mitä on laskettu niille autoille. Niissä tulee suurin kulu. Logistiikka on jo siellä. Se ei muutu.