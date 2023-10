MM-rallitulokas paljasti ensi kaudesta mielenkiintoisen yksityiskohdan – Jari-Matti Latvalan laskutoimitus kääntää katseet Hyundaihin

Latviassa ajetaan MM-pisteistä 18.–21. heinäkuuta. Kyseessä on kauden kahdeksas osakilpailu, ja se muodostaa yhdessä 27.–30. kesäkuuta ajettavan Puolan rallin sekä 1.–4. elokuuta ajettavan Suomen rallin kanssa nopeiden sorakisojen sarjan.

– Erikoiskokeiden kokonaispituus on yli 250 kilometriä, ja yhdessä siirtymien kanssa kilometrejä on yli 1 000. Tämä antaa osallistujille unohtumattoman mahdollisuuden kokea Latvian luonto ja viehätysvoima, Latvian autoliiton verkkosivuilla kerrotaan.

Ensin mainittu kilometrilukema 250 on sikäli mielenkiintoinen, että vielä tämän kauden kilpailusäännöissä ek-kilometrejä edellytetään ajettavan 300–350. Kisojen lyhentäminen on kuitenkin pitkin tätä vuotta jatkuneissa keskusteluissa ja spekulaatioissa esitetty yhtenä vaihtoehtona MM-sarjan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.

Lukema on kiehtova myös siksi, että Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala nosti sen esiin kysyttäessä, minkälaisia lisäkustannuksia tallille koituu, jos MM-sarjaa kiertää kolmen auton sijaan neljä autoa. Kysymyksen taustalla oli se, että Toyotan kovimman kilpailijan Hyundain tiedetään selvittäneen mahdollisuutta tuoda ensi kaudeksi mukaan yhden lisäauton.

– Autot ovat kalliita, varaosat ovat kalliita. Nyt on ajettu 300–350 ek-kilometriä. Jos se vaihdettaisiin 250–300:aan, se jo säästää, ja niillä säästöillä periaatteessa neljäs auto ei tekisi enää niin paljon, Latvala ynnäili elokuussa MTV Urheilulle.

– Osissa se, mikä maksaa, on moottorikilometrit ja muutenkin ne osat, mitä autoille on laskettu. Niissä tulee suurin kulu. Logistiikka on jo siellä, eli se ei muutu. Kilometrisäästöllä pystyisi mun mielestä ottamaan neljännen auton aika pienellä lisäyksellä.