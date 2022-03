Hyundai julkisti kuljettajauutisia, mutta mitä tekee Teemu Suninen? Suomalaiskuski kertoo tilanteestaan

Sunisen suunnitelmissa on edelleen ajaa Hyundailla täysi kausi eli seitsemän osakilpailua rallin MM-sarjan WRC2-luokassa.

– Ohjelma MM-sarjaan on viritteillä. Maailmantilanne ei toki ole helpottumaan päin, mutta olemme valmistautumassa MM-sarjaan.

Mahdollista on, että Suninen nähdään Hyundain i20 N Rally2 -auton ratissa jo seuraavassa osakilpailussa Kroatiassa huhtikuun loppupuolella.

– Meillä on hyvät asvalttitestit ajettuna, ja siinä mielessä Kroatiaan on valmius. Päätäntävalta on enemmän tiimin puolella, onko se (avauskisa) sitten Kroatia vai Portugali. Jompikumpi, mutta eiköhän tässä aika pian päästä kausi aloittamaan.