Manageri paljasti Kalle Rovanperän unelmasopimuksen – suomalaistähti saamassa ennätysrahat

Rovanperän nykyinen sopimus Toyotan kanssa umpeutuu tämän kauden päätteeksi. Jatko MM-sarjaa hallitsevalla Toyotalla on todennäköinen sekä Rovanperän että tallijohdon aiempien kommenttien perusteella , mutta kuten aina, neuvotteluita käydään myös muiden tiimien kanssa.

– Optimi on kuta kuinkin kaksi vuotta ja sitten siihen voi laittaa jatkot päälle, vuosi tai pari, Jouhki taustoittaa tilannetta.

Jälkimmäisellä kommentilla Jouhki viittaa mahdollisiin optiovuosiin. Niissäkin Rovanperällä on tällä hetkellä etu puolellaan.

– Useimmiten optiot ovat tiimin käsissä. Minä olen lähtenyt siitä, että kun on haluttava tuote, jollainen Kalle on, se on meidän käsissämme, Jouhki sanoo.