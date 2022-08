Pitäisikö Hyundain WRC-tallin antaa mahdollisuus Teemu Suniselle? Tallipomo napsautti takaisin: "Miksi te aina kyselette"

Korealaisvalmistajan virolaistähti Ott Tänak päätti Toyotan vuodesta 2017 jatkuneen voittoputken kukistamalla Kalle Rovanperän 6,8 sekunnin erolla. Hankalan alkukauden jälkeen voitto Keski-Suomen nopeilla sorateillä sai väliaikaisen tallipäällikön Julien Moncetin suun messevään hymyyn.

– Me tiedämme, että meidän on edelleen tehtävä töitä auton parissa. Todistimme silti nyt toista kertaa tällä kaudella, että meillä on eväät ajaa voitoista. Pitää vain jatkaa kovasti töitä ja kehittyä edelleen, Moncet summasi MTV Urheilulle.

– On vaikea arvottaa tämä voitto. Voitin kisoja moottori-insinöörinä ja ensimmäinen voitto tallipäällikkönä Sardiniassa kesäkuussa oli tietenkin erityinen. Tämä on ehdottomasti kuitenkin vähintään yhtä iso voitto kuin Sardinian ykköstila. Me tiedämme, että tämä on legendaarinen ralli ja sen voittaminen on aina iso juttu.

Tänak kritisoi varsinkin kisan avauspäivinä autoaan rajusti pätkähaastatteluissa. Takavuosina muun muassa Marcus Grönholm sai vastaavien kommenttien jälkeen kutsun Peugeotin Ranskan päämajaan puhutteluun. Ilmeisesti Tänak kuitenkin selviää autoa mollaavista sanoistaan vähemmällä.

– En ainakaan tiedä mistään puhelusta (Korean päämajasta Tänakille). Ott on kilpailija, hän huomasi perjantaiaamuna, että nyt on mahdollisuus iskeä. Sen jälkeen hän vain puski täysillä loppuun asti. On vaikea arvioida, mikä on auton ja mikä kuskin osuus tässä voitossa. Varmasti Ott kuitenkin teki ison työn tämän voiton eteen, Moncet sanoi.

– Ott varmasti ymmärsi paremmin, kuinka tätä autoa pitää ajaa. Hänen suorituksensa viikonloppuna oli uskomaton. Hän oli vähän negatiivinen kieltämättä viikonlopun alussa, mutta kisan mittaa hänen kommenttinsa tulivat positiivisemmiksi.

Tänakin tallikaveri Oliver Solberg epäonnistui jälleen. Nuori kuljettaja sortui ulosajoon jo ensimmäisen metsäerikoiskokeen avausmetreillä. Varikkohuhuissa nuorukaista on jo laitettu sivuun Hyundain Rally1-autosta, mutta Moncet kumoaa huhut.

– Ne ovat teidän huhujanne. Näette Oliverin Rally1-autossa Belgiassa, Moncet vahvisti viitaten ensi viikon Ypres-ralliin.

Teemu Suninen ehti puolestaan juhlia jo WRC2-luokan voittoa, mutta suoritus hylättiin liian painavan etupuskurin vuoksi. Suninen ajoi myös Virossa toiseksi, joten vauhtia todistetusti löytyy. Voisiko Suninen saada vielä tällä kaudella mahdollisuuden ajaa MM-rallissa ykköskaliiberin autolla?

– Katsotaan, mitä tapahtuu, Moncet kuittasi.

– Aika klassikkovastaus, etkö voi kertoa mitään muuta? MTV Urheilun toimittaja jatkoi uteluaan.

– Miksi te aina kyselette, jos tiedätte vastauksen. Katsotaan, Hyundai-pomo napautti takaisin.