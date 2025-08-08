Näin Kiekko-Vantaa perustelee Teemu Pulkkisen palkkaamista – ”Hän on saanut jo riittävästi osakseen"

Kiekko-Vantaan puheenjohtaja Anssi Aura sanoo, että Teemu Pulkkisen palkkaamista punnittiin tarkkaan.

Aura kertoo, että keskustelut Teemu Pulkkisen siirtymisestä vantaalaisseuraan vilkaistuivat viime viikkojen aikana.

– Aiemmin kesällä Teemu oli joukkueen mukana jäällä. Sillä tavoin sekä joukkue että toimihenkilöt pääsivät tutustumaan toisiinsa.

– Urheilullisesti näitä asioita seurana ensisijaisesti lähestytään; onko hänen päivän kuntonsa millä tasolla ja sen voin sanoa, että Teemu on edelleen ammattilaistason huippu-urheilija, Aura toteaa.

Puheenjohtaja Aura sanoo, että Pulkkinen integroitui seuraan ja sen toimintaan hyvin.

– Urheilupuolelta tuli viestiä, että jos tässä halutaan edetä, urheilulliset edellytykset täyttyvät, ja ylittyvätkin, ihan heittämällä.

Laaja-alaiset keskustelut

Aura korostaa, että vaikka urheilulliset kriteerit täyttyivät, pelaajan palkkaaminen ei ollut mikään läpihuutojuttu.

Pulkkinen jatkoi pelaamista Venäjällä vielä maan aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan, joten Kiekko-Vantaassa käytiin syvällistä pohdintaa Pulkkisen palkkaamisesta.

– Ei ole vielä minkään pelaajan kohdalla käyty niin laaja-alaisia keskusteluja kuin tässä tapauksessa. Teimme myös riskianalyysin seuran omistajien kesken. Konsultoimme myös eri tahoja ja konsultoimme sidosryhmiä.

– Tämä kaikki tehtiin henkilöön menemättä. Siinä kohtaa ei ollut vielä julkista tietoa mahdollisesta sopimuksesta, mutta pystyimme riittävät tiedot antamaan.

Aura sanoo tienneensä, että Pulkkisen palkkaaminen herättäisi varmasti kiekkopiireissä ”tuntemuksia”.

– Tiesimme, että päätös on vaikea ja molemmin puolin vaakakuppia on asioita, jotka painavat.

– Sellainen oli myös painottavana tekijänä, että hän on vantaalaislähtöinen, erittäin hyvä ”koppipelaaja” ja huippu-urheilija.

– Teemu halusi tulla meille ja vastaavasti me halusimme tarjota hänelle ”uuden alun” Suomikiekossa. Koemme, että hän on saanut jo riittävästi osakseen. Teemu osoittaa katumusta, joten kyllähän näillä asioilla oli iso merkitys päätöksenteon kannalta.

”Emme toimi tuomioistuimena”

Aura kertoo, että seuran sidosryhmien kanssa käydyissä keskusteluissa on korostettu sitä, että Pulkkinen on ollut työntekijänä ulkomailla.

– Siihen perustuen meillä kaikilla on vapaus harjoittaa ammattiaan. Se on varmasti ollut Teemullekin vaikea valinta. Se on ollut keskeinen argumentti.

– Jotkut sidosryhmät ovat meille taloudellisesti merkittäviä ja sen takia näitä keskusteluja on käyty. Jääkiekkoon kuuluvat erilaiset mielipiteet ja tiedettiin, että niitä varmasti tulee, Aura sanoo.

Aura korostaa, että Kiekko-Vantaan toimintatapa on keskittyä tähän hetkeen ja tulevaisuuteen.

– Emme halua harrastaa moralisointia, emmekä halua toimia tuomioistuimena. Totta kai tiedettiin, että tässä ennen kaikkea iso moraalinen kysymys, koska mitään rikosta ei ollut tapahtunut. Se olisi täysin eri asia siinä kohtaa.

Asiaan kiihkeimmin suhtautuvat tietysti Kiekko-Vantaan kannattajat. Aura sanoo, että asia oli sen verran arka, ettei suurempaa julkista keskustelua asiasta käyty.

– Mitä tahansa seura tekee, aina on erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä, ja niin pitää ollakin. Koimme, että tämä on sen verran herkkä asia, ettei tätä tuotu julki isommille piireille tai haettu yleistä mielipidettä, koska keskiössä oli henkilö, jonka yksityisyyttä pitää suojella.

– Ihan mielellämme käymme kannattajien ja muiden kanssa vuoropuhelua myöhemmin. Mieluusti avaamme näitä perusteita sitten tarkemmin, Aura toteaa.