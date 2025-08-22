Jokerien 21-vuotiaan pelaajan ura ohi

Jääkiekon Mestis-mestari Jokerit kertoo 21-vuotiaan pelaajansa Kalle Heleniuksen lopettavan uransa.
Helenius liittyi täksi kaudeksi Jokerien ryhmään SM-liigaseura Mikkelin Jukureista. Hän kuitenkin teki lopettamispäätöksen juuri ennen kauden alkua.
– Tilanne on luonnollisesti harmittava seuran näkökulmasta mutta tietenkin suhtaudumme kunnioittavasti Kallen omaan päätökseen. Haluamme kiittää häntä Jokereissa viettämästään ajasta ja toivottaa kaikkea hyvää tulevaan, urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki toteaa seuran tiedotteessa.
Yrjänheikki vahvistaa MTV Urheilulle, että Heleniuksen lopettamispäätös ei johtunut loukkaantumisesta.
Kalle Helenius on Pohjois-Amerikassa uraansa jatkavan Konsta Heleniuksen isoveli. Hän on pelannut SM-liigassa seitsemän ottelua.