Jokerien 21-vuotiaan pelaajan ura ohi

1.04726221
Kalle Helenius lopettaa jääkiekkouransa 21-vuotiaana.Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 22.08.2025 12:12
Toimittajan kuva
Antti Rämänen

antti.ramanen@mtv.fi

Jääkiekon Mestis-mestari Jokerit kertoo 21-vuotiaan pelaajansa Kalle Heleniuksen lopettavan uransa.

Helenius liittyi täksi kaudeksi Jokerien ryhmään SM-liigaseura Mikkelin Jukureista. Hän kuitenkin teki lopettamispäätöksen juuri ennen kauden alkua.

– Tilanne on luonnollisesti harmittava seuran näkökulmasta mutta tietenkin suhtaudumme kunnioittavasti Kallen omaan päätökseen. Haluamme kiittää häntä Jokereissa viettämästään ajasta ja toivottaa kaikkea hyvää tulevaan, urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki toteaa seuran tiedotteessa.

Yrjänheikki vahvistaa MTV Urheilulle, että Heleniuksen lopettamispäätös ei johtunut loukkaantumisesta.

Kalle Helenius on Pohjois-Amerikassa uraansa jatkavan Konsta Heleniuksen isoveli. Hän on pelannut SM-liigassa seitsemän ottelua.

Lisää aiheesta:

Teemu Pulkkinen palkattiin Suomeen: "Olen tehnyt huonoja valintoja"Vahvistus: Juhamatti Aaltonen siirtyy JokereihinMitä tekee Teemu Pulkkinen? MTV Urheilu tavoitti vuosia Venäjällä pelanneen kohuhyökkääjänLuottopakki Teemu Eronen lähtee Jokereista – sopimus ensi kaudesta purettuTomi Kallio avaa tuntojaan näyttävällä videolla – "Nyt on aika lopettaa ura"Nuori kultaleijona teki sopimuksen – "Ottanut ison harppauksen"
JokeritMestisJääkiekkoUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Jokerit