Ruotsin entinen NHL-puolustaja kiekkoilee yhä Venäjällä – surkuttelee saamaansa palautetta ja kehuu Moskovaa: "Sääli, että meitä kohdellaan näin"

Neljättä kauttaan KHL:ssä kiekkoileva ruotsalainen Fredrik Claesson kertoi Venäjän uutistoimisto Tassin haastattelussa, kuinka hänen mielestään on sääli, että Venäjällä pelaavia ruotsalaisia kohtaan ollaan niin kriittisiä.

Lukuisat ruotsalaiset jättivät KHL:n, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Muutamia jäi kuitenkin vielä sarjaan ja tulevalla kaudella heitä on kolme, Dmytro Timashov, Robin Press ja Fredrik Claesson, joka vaihtoi täksi kaudeksi armeijaseura TsSKA Moskovasta paikallisvastustaja Dinamo Moskovaan. Claessonin mielestä on sääli, ettei sarjassa ole enempää ruotsalaisia.

– On niin paljon hyviä ruotsalaisia pelaajia ja uskon, että monet ruotsalaiset pelaisivat mielellään KHL:ssä, koska se on hyvä liiga ja voi asua kauniissa kaupungissa kuten Moskovassa. Se on todella hyvä, Claesson sanoi.

Seitsemän kautta NHL:ssäkin tahkonnut Claesson on saanut kritiikkiä siitä, että on jäänyt Venäjälle. Muun muassa Sportbladetin toimittaja Marcus Leifby kutsui KHL:n ruotsalaisia maan urheiluhistorian häpeäpilkuiksi. Claesson on nähnyt toimittajien antaman kritiikin.

– Se on sääli, että meitä kohdellaan noin kovasti. Se on mielestäni painajaista. Kuitenkin samanaikaisesti on vain pelaamassa täällä jääkiekkoa, tukeakseni perhettäni ja yrittääkseni voittaa. Se on, mitä se on, Claesson totesi.

Venäläismedioiden mukaan Claesson nettoaa uudessa seurassaan vajaat 450 000 euron vuosipalkan. Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä ovat tietyt seurat ottaneet etäisyyttä pelaajiin, jotka ovat jatkaneet hyökkäyssodan alkamisen jälkeen KHL:ssä. Myöskään Ruotsin maajoukkueeseen ei KHL-pelaajilla ole asiaa.

– Arvopohjamme ja näkemyksemme tähän kysymykseen on todella selvä ja mielestämme on tärkeää, että ruotsalaisella jääkiekolla on selvä kanta asiaan. Jos pelaat KHL:ssä, niin et toistaiseksi saa olla mukana maajoukkuetoiminnassa ja se koskee ennen kaikkea Tre Kronoria (Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkue), Ruotsin jääkiekkoliiton puheenjohtaja Anders Larsson sanoi tuolloin, kun päätös tehtiin.