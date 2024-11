Pikkuhuuhkajat-luotsi häkeltyi joukkueensa huimasta näytöksestä – "Voi hyvänen aika!"

Suomi on hienon voiton myötä todella lähellä paikkaa kesällä pelattaviin EM-kisoihin. Edellisen kerran Suomi on esiintynyt alle 21-vuotiaiden arvokisoissa vuonna 2009.

Lehkosuon mukaan Pikkuhuuhkajien riveissä on vallinnut koko karsintojen ajan upea yhteishenki.

– En voi muuta kuin ihmetellä, millainen ryhmä on kasassa. Kaikki kiitos pelaajille. Me yritämme ehkä vain olla pilaamatta sitä hyvää pelihuumoria, jonka he ovat karsintojen aikana luoneet. Ihan uskomatonta jengiä, Lehkosuo myhäilee.