Teemu Pukki muisteli Huuhkajat-uransa merkkiotteluita MTV Urheilulle.

Pukki, 35, tiedotti keskiviikkona päättävänsä maajoukkueuransa 14. ja 17. marraskuuta pelattavien Malta- ja Andorra-ottelujen jälkeen.

131 A-maaottelua ja 42 maalia sisältävät paljon tarinoita. Huuhkajat-taival alkoi Japani-ottelusta helmikuussa 2009. Pukki lensi Japaniin Sevillasta läpi Euroopan.

– Saatiin turpaan ainakin tosi pahasti, Pukki muistelee 1–5-tappiota naureskellen.

Ottelu sisälsi hienon hetken idolin kanssa.

– "Litin" (Jari Litmasen) taisin tavata silloin ensimmäistä kertaa. Vaihdettiin (ottelussa) päittäin.

Reilu vuosikymmen eteenpäin, 15.11.2019, nostaa Pukilla edelleen tunteita pintaan. Tuolloin Suomi varmisti ensimmäisen arvokisapaikkansa. Pukki kruunasi huimat EM-karsinnat kahdella maalilla Liechtensteinin verkkoon.

– Minun jalkapallourani ja maajoukkueurani hienoin hetki. Se oli unelma minulle ja varmasti kaikille muille Suomi-futisihmisille.

– Se on ilta ja futispeli, joka tulee aina olemaan isoin minulle, Pukki summasi.