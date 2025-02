Teemu Pukki on HJK-historian suurin satsaus: "Niin pitääkin"

Suomalainen jalkapallo saa melkoisen piristysruiskeen, kun maamme kaikkien aikojen futistähtiin lukeutuva Teemu Pukki palaa kotimaan seurapeleihin melkeinpä 14 vuoden tauon jälkeen. HJK:ssa kaudella 2011 pelannut ja sen jälkeen pitkän ja menestyksekkään uran ulkomailla aloittanut hyökkääjäsuuruus aloittaa Klubissa kahden kauden sopimuksella, ja intoa piisaa.

– Tuo vuosi (2011) oli varmaan yksi siisteimmistä urallani. Meillä oli magee jengi, ja meni hyvin. Mutta silloin jäi vähän piippuun eurokentillä, ja se on myös yksi iso tavoite vielä: haluan pelata (europelien) lohkovaiheessa vielä, ja sitä lähdetään hakemaan. Ja ei tässä ole nyt tullut voitettua mitään vähään aikaan, haluan vielä voittaa jotain ennen kuin ura loppuu, Pukki totesi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Ja vaikka tuon 21-vuotiaan Pukin ja nykyisen, maaliskuun lopulla 35 vuotta täyttävän Pukin välisen eron mies itse tiivisti virnuilemalla "hiukset lähtenyt ja parta tullut tilalle", on hänellä vielä annettavaa paitsi kentällä, myös tuona piristyksenä.

– On olemassa huippupelaajia, on olemassa huippuesikuvia, ja on sellaisia pelaajia, joilla on kansallinen merkitys. Teemu Pukki on ehdottomasti kaikkia noita. Aloitimme viime kesänä keskustelut Teemun ja hänen seuransa (yhdysvaltalaisen Minnesotan) kanssa, ja hyvin nopeasti tuli selville, että hän haluaa pelata vielä Suomessa. Keskustelut kestivät pitkään ja lopulta päästiin siihen, että hänet saatiin tänne. Olemme siitä äärimmäisen iloisia ja ylpeitä, tietysti omasta puolestamme, mutta myös suomalaisen jalkapallon puolesta, HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti sanoi ja totesi HJK:n maksaman siirtokorvauksen olleen "pieni".

– Onhan tämä totta kai kokonaisuutena seurahistorian isoin satsaus – ja niin pitääkin olla.

"Siellä he ovat"

Pukin palkka on kotimaisen liigan historiassa varmasti todella korkeaa tasoa. Se ei kuitenkaan ollut lainkaan pääasia, vaan vaakakupissa painoivat niin paljon tärkeämmät asiat.

– Paljon on tullut nähtyä maailmaa. Ja välillä ura ollut aika pohjallakin, mutta sieltä on noustu. Hieno ura ulkomailla takana, ja nyt tuntui, että on aika palata Suomeen, Pukki kertoi.

– Viime vuosi oli tosi rankka, henkisesti ja jalkapalloilullisesti. Joutui olemaan erossa (Suomessa asuvasta) perheestä, eikä ehkä kentällä pystynyt antamaan itsestä sitä kaikkea parasta. Perhe on se tärkein juttu, ja nyt voi rauhallisin mielin mennä treenien jälkeen kotiin, tietää, että siellä he ovat, kolmen lapsen isä iloitsee.

HJK:ssa tavoitteena on voittaminen ja tuo mainittu europeleissä menestyminen. Ja maajoukkueessakin sen kaikkien aikojen ykkösmaalintekijä haluaa yhä pelata.

– Näen, että HJK:ssa minulla on parhaat mahdollisuudet päästä vielä maajoukkueeseen. Muutoksia on tullut, ja se nähdään, mitä muutoksia (uusi) valmentaja haluaa tehdä, mutta itsellä on yhä halua olla mukana, Pukki totesi viitaten Huuhkajien uuteen tanskalaisluotsiin Jacob Friisiin.

Kotkan poika palaa synnyinkaupunkiinsa HJK:n miehenä, vaikka liigaan jälleen palannut KTP:kin oli vaihtoehto ja "omalla tavallaan kiinnosti". KTP:läisyys ei ole kadonnut ja eihän koskaan tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

– Katsotaan, mikä fiilis kahden vuoden jälkeen on. Onhan se romanttinen ajatus. Ja katsotaan, millainen vastaanotto on, kun sinne menee ensimmäisen kerran käymään. KTP tulee aina olemaan minulle rakas seura, mutta tällä hetkellä perhe ja muut syyt menivät edelle. Kannustan ja toivon Kotkalle kaikkea hyvää, vaikka nyt vastaan tulenkin pelaamaan.