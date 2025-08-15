Historiaa tehnyt KuPS jahtaa lisävahvistuksia – yksi hankinta tarttui jo haaviin: "Teemme päivittäin töitä"

Jalkapallon Veikkausliigassa pelaava Kuopion Palloseura on tehnyt loppukauden kattavan sopimuksen puolustaja Pa Konaten kanssa. KuPSin urheilutoimenjohtaja Sixten Boström kertoo seuran jahtaavan vielä lisää vahvistuksia.

KuPS teki torstaina seurahistoriaa, kun se varmisti ensimmäistä kertaa paikkansa Eurooppaan. KuPS kaatoi Eurooppa-liigan kolmannella karsintakierroksella latvialaisen RFS:n yhteismaalein 3–1, mikä varmisti kuopiolaisseuralle vähintään paikan Konferenssiliigan liigavaiheeseen.

Europaikka on KuPSille monellakin tapaa kuin lottovoitto. Uefalta saatavien palkintorahojen lisäksi paikka Euroopassa on iso houkutin myös pelaajille. Niin nykyisille kuin potentiaalisille uusille vahvistuksillekin.

KuPSin apuvalmentajana ja urheilutoimenjohtajana toimiva Boström myöntää, että joukkueen tähtipelaajat ovat kiinnostaneet maailmalla, mutta europaikan myötä usko siihen, ettei lähtijöitä ole, on vahva.

– Uskon, että aika moni näistä pelaajista on vähän odottanut tätä. He näkevät, että tässä on tehty jo historiaa ja halutaan tavallaan katsoa tämä kortti ehkä loppuun. Meiltä kysytään päivittäin pelaajistamme, mutta kyllä seura on vähän päättänyt, että näillä mennään ja yritetään mahdollisesti vahvistaa, Boström kertoo MTV Urheilulle.

– Tässä on moni pelaaja, joka on käynyt tämän matkan ja tarinan alusta saakka. Heillä on jo jonkinnäköinen tunneside tähän seuraan ja kaupunkiin. He haluavat olla tässä mukana tekemässä historiaa.

Boström myöntää, että KuPS hakee siirtomarkkinoilta vielä vahvistuksia ja tarvittavaa leveyttä kokoonpanoonsa. Optimaalisessa tilanteessa KuPS voi vahvistua vielä 2-3 pelaajalla.

– Se varmaan liikkuu jossain siellä main. Teemme päivittäin töitä sen eteen. Tässä on kaksi asiaa. Meillä on huikea määrä pelejä – tosi tärkeitä pelejä kaikki – joiden tiedämme jatkuvan melkein jouluun saakka. Joudumme katsomaan sekä vahvistuksia, että laajuutta. Meillä on pakko olla myös sitä laajuutta, että pystymme rotaatiota tekemään, Boström kertoo.

Ensimmäinen vahvistus tarttui haaviin jo perjantaina, kun KuPS ilmoitti tehneensä yksivuotisen sopimuksen ruotsalaispuolustaja Pa Konaten kanssa. Konate siirtyy Kuopioon bulgarialaisesta Spartak Varnasta.

– Pa Konateesta saamme yhden kokeneen sekä rutinoituneen voittajan lisää ryhmäämme. Hänestä on varmasti hyötyä loppukauden aikana, kun haluamme menestyä kaikissa kilpailuissa, joihin osallistumme, KuPSin Head of Recruitment & Football Operations Viki Savonen kuvailee tiedotteessa.

Myös KuPS-päävalmentaja Jarkko Wiss toivoo mahdollisilta vahvistuksilta nimenomaan kokemusta.

– Haluamme tässä vaiheessa niin sanottuja varmoja kortteja ja kokemusta. Sellaisia pelaajia, jotka pystyvät ottamaan tilanteen ja pallon haltuun vaikeassakin tilanteessa. Meillä on testissä yksi nuori hyökkääjä, mutta en usko, että sellaista haetaan nyt, Wiss sanoo MTV Urheilulle.