HJK-valmentajan puhelimeen kilahti lentokentällä melkoinen viesti: "On tässä aika kepeä askel"

Pitkän ammattilaisuran Saksan ja Yhdysvaltain kentillä tehnyt Alexander Ring palasi kaksivuotisella sopimuksella Helsingin Jalkapalloklubin keskikentälle. Aivan kuten Teemu Pukkia jo aiemmin, myös 33-vuotiasta Ringiä ohjasivat takaisin kotiin perhesyyt.

Ring teki HJK:ssa läpimurtonsa vuonna 2011 ja suuntasi tämän jälkeen puoleksitoista vuodeksi lainalle Bundesliigan Borussia Mönchengladbachiin. Seuraavat kolme ja puoli vuotta Ring pelasi sarjaporrasta alempana FC Kaiserslauternissa ennen kuin edessä oli siirto Pohjois-Amerikkaan.

MLS:ssä Ring edusti ensin neljä vuotta New York City FC:tä ja sen jälkeen toiset neljä vuotta Austin FC:tä.

– Halusimme asettua perheen kanssa tänne. Tytöt ovat jo sen verran vanhoja, ja tiesin, ettei uraa ole enää hirveästi jäljellä. Halusimme heidän asettuvan Suomeen. Oli olemassa sekin vaihtoehto, että menisin vielä ulkomaille pelaamaan, mutta kyllä se painoi vaakakupissa, että saisi olla perheen kanssa yhdessä, Ring taustoitti paluupäätöstään.

– En ole käynyt Helsingissä kesällä kahdeksaan vuoteen. Se on asia, jota odotan, ja tietenkin ystäviä ja perhettä. Kun olen nyt ollut täällä vähän aikaa, on tosi kivaa, kun arki rullaa hienosti ja on myös aikaa nähdä muita.

Ringin perheeseen kuuluvat 10- ja 7-vuotiaat lapset.

– He ovat käyneet vain englanniksi koulun aiemmin. Nyt oli varmaan viimeisiä hetkiä, että he pääsevät mukaan ongelmitta. Se oli isoin tekijä. Tietysti sekin auttoi, kun Teemu (Pukki) tuli takaisin ja HJK oikeasti näytti ja halusi minut tänne niin kovasti.

– Minulla oli aina se idea, että tulen lopettamaan urani HJK:ssa ja antamaan jotain takaisin, sillä HJK:n ansiosta pääsin luomaan uran ulkomailla. On hienoa, kun suomalaiset pelaajat palaavat Suomeen ja pystyvät antamaan jotain takaisin.

Menestysmielellä Eurooppaan

Ring pelaa HJK:ssa edelliseltä visiitiltään tutulla pelinumerolla neljä.Lehtikuva

Ring kertoo vuosien ulkomailla tehneen hänestä pelaajana ja ihmisenä ennen kaikkea kypsemmän.

– Se on tullut ihan kokemusten kautta, kun olen käynyt monia asioita läpi tuhansia kertoja. Osaan arvioida tilanteita vähän paremmin ja ottaa etäisyyttä asioihin, eikä tarvitse olla niin tunteellinen.

Yksi asia, joka on säilynyt täysin ennallaan, on halu voittaa.

– Haluaisin menestyä Euroopassa. Sellaiset asiat ovat aina iso juttu sekä HJK:lle, Veikkausliigalle että suomifutikselle. Se on myös sellainen asia, joka jäi kaivelemaan silloin 2011, kun emme sinne päässeet.

– Yritin jenkeissä katsoa (Veikkausliigan) pelejä, jos treenit sen sallivat, mutta rehellisesti sanottuna olen aina katsonut vain HJK:n pelejä. Ei ole hirveän hyvää käsitystä siitä, minkälainen sarja Veikkausliiga nykyään on, mutta tiedän, että meillä on tekemistä. Viime vuodesta pitää parantaa, ja sitä tässä ollaan tekemässä.

Korkeakunnakselle koitti jälkijoulu"

HJK:n päävalmentaja Toni Korkeakunnas sai Ringin ja Teemu Pukin muodossa miehistöönsä kaksi johtavaa pelaajaa.Lehtikuva

HJK:n päävalmentaja Toni Korkeakunnas kutsui tammi-helmikuun vaihdetta "jälkijouluksi".

– Kun laskeuduimme Turkin-leiriltä viikonloppuna takaisin Suomeen, sain (HJK:n toimitusjohtajalta) Riihilahden Akilta viestiä, että Alex on tulossa. Kiirettä on pitänyt, mutta on tässä aika kepeä askel, kun on tällä viikolla kaksi tällaista pelaajaa saatu tiimiin.

Ring on harjoitellut HJK:n kanssa jo joulukuusta lähtien.

– He eivät ole tulleet jäähdyttelemään, vaan he haluavat oikeasti voittaa. Se on näkynyt heti ensimmäisestä päivästä lähtien, kun he tulivat, että he ovat tosissaan ja hyvässä kunnossa, ja se on nostanut myös muun porukan ryhtiä harjoituksissa. Kaikki haluavat pärjätä ja näyttää näille huipuille olevansa sen tasoisia pelaajia, että pystyvät heidän kanssaan pelaamaan.

– Alex vaatii muilta oikealla tavalla. "Syötä paremmin!" – ja sitten kun se hyvä syöttö tulee, hän kehuu ja sanoo, että loistavaa. Se on tietysti yksinkertaista, kun oma tekeminen on sillä tasolla, että siitä ei löydy moitittavaa. Hän on voittajatyyppi, joka haluaa tehdä kaiken hyvällä pieteetillä. He ovat Teemun kanssa molemmat kiinnostuneita muustakin kuin vain omasta tekemisestään.

Korkeakunnas kertoi Ringin toimivan HJK:n kapteenina tänään Helsingissä pelattavassa harjoitusottelussa virolaista Paidea vastaan. Koko kauden kapteenin valinta on joukkueen pelaajiston käsissä myöhemmin.

– Hän on hyvä esimerkki ja roolimalli, joka vaatii oikealla tavalla ja kannustaa. Sekin kertoo hänen johtajuudestaan, että hän on heti opetellut kaikkien nimet, ja vaikka he ovat tuntemattomia, niin mennyt juttelemaan. Luontainen johtajatyyppi.

Ring kuului kapteenistoon jo New Yorkissa, ja Austinissa hän toimi seuran historian ensimmäisenä kapteenina.

– Se on aika kova juttu, että on ulkomaalaisena pelaajana kahdessa eri seurassa isossa liigassa kapteenina. Se kertoo, minkälainen persoona ja tyyppi olet, Korkeakunnas sanoo.

– Jos vähän lainataan toisesta jalkapallosta, niin hän on sellainen quarterback-tyyppi, joka on pelin keskiössä, johtaa, kannustaa ja ohjaa – on valmentaja pelin sisällä. Hän ymmärtää peliä ja tietää, mitä me tavoittelemme.

Maajoukkue?

Ringillä on vyöllä 44 A-maaottelua vuosilta 2011–2018. Hän ilmoitti lopettavansa maajoukkuepelit pian sen jälkeen, kun oli siirtynyt Yhdysvaltoihin.

Matkustaminen Pohjois-Amerikan sisällä on jo itsessään kuluttavaa, ja siihen päälle tulleet lennot Eurooppaan maajoukkueikkunoissa – aikaeroineen – olivat yksinkertaisesti liikaa.

– Tein sen päätöksen silloin oman terveyteni ja perheeni takia. Olin koko ajan matkoilla, ja tuli pari loukkaantumistakin. Se oli itseni vuoksi tehty päätös, eikä se ole koskaan kaduttanut. Olen silti seurannut jokaista Suomen peliä aina, kun vain olen pystynyt, ja toivon maajoukkueelle kaikkea hyvää.

HJK:hon palaamisen myötä matkustusongelma on kuitenkin poissa pelistä.

Oletko vielä ehdoton päätöksesi suhteen?

– Rehellisesti sanottuna en ole miettinyt asiaa sen kummemmin. Siellä on hyviä pelaajia paikalla jo. En ole tunkeutumassa sinne.