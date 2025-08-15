HJK vahvisti rivejään – seurapomolta heti vihjailevaa puhetta lisähankinnoista

Jalkapalloliigan HJK on pestannut loppukauden kattavalla lainasopimuksella Yukiyoshi Karashiman.

28-vuotias japanilainen saapuu Latvian pääsarjan FK RFS:stä ja tuo pelintekovoimaa helsinkiläisjoukkueen keskikentälle.

Lainasopimus sisältää osto-option.

– Loppukauden tärkeisiin peleihin Yuki tuo meille hyvän pallollisen vaihtoehdon keskustaan. Hän on Liettuassa ja Latviassa kuulunut sarjojen parhaimmistoon keskikentällä. Lainajakso antaa meille mahdollisuuden nähdä, miten hän sopeutuu Veikkausliigaan, ja voimme sen jälkeen tehdä pysyvämpiä päätöksiä ensi kautta ajatellen, HJK:n urheilujohtaja Petri Vuorinen sanoi tiedotteessa.

Vuorinen kertoi, että HJK:hon saattaa pian olla liittymässä lisää uusia vahvistuksia. HJK on 19 ottelun jälkeen liigassa neljäntenä.