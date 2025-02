Teemu Pukille tarjolla massiivinen rooli – Jari Litmasen teko ei unohdu: "Sama ajatus on itselläkin"

Teemu Pukki palasi reilun 13 vuoden tauon jälkeen Helsingin Jalkapalloklubiin kaksivuotisella sopimuksella. Miesten maajoukkueen kaikkien aikojen parhaalle maalintekijälle on HJK:ssa tarjolla merkittävä pelillinen ja kasvatuksellinenkin rooli.

Pukki liittyi HJK:hon kesken sopimuskautensa yhdysvaltalaisen Minnesota Unitedin kanssa, kun osapuolet pääsivät sopuun ensi kesään ulottuvan sopimuksen purkamisesta. HJK:n toimitusjohtajan Aki Riihilahden mukaan prosessi sujui helsinkiläisseuran näkökulmasta "todella helposti".

HJK tiedotti maksaneensa Pukista siirtokorvauksen, jonka Riihilahti kuvaa olleen "enemmän tekninen asia".

– MLS-liigassa on säännöt, että pitää jonkinnäköinen korvaus maksaa, niin ei sillä montaa lounasta saa. Enemmän siinä neuvoteltiin muista asioista, mutta pieni korvaus maksettiin.

HJK:n päävalmentajalla Toni Korkeakunnaksella on Pukin kanssa yhteistä historiaa yli 15 vuoden ajalta. Kaksikko työskenteli aikanaan yhdessä jo alle 19-vuotiaiden maajoukkueympyröissä, ja viimeiset seitsemän vuotta yhteistyö on jatkunut A-maajoukkueen puitteissa.

Siksi ei ole yllättävää, että Korkeakunnaksella on jo helmikuun alussa hyvin selkeä näkemys siitä, miten Pukkia tullaan HJK:ssa hyödyntämään.

– Kyllähän hän sentteri on. Ilman muuta keskushyökkääjänä. Siihen vain pitää saada riittävän laadukasta pelaajaa ympärille, ja meillä niitä onneksi on. Uskon, että saamme siitä hyvän kombon aikaiseksi.

Tähän liittyen Korkeakunnas on erityisen mielissään siitä, että Pukki liittyi joukkueen vahvuuteen jo näin varhaisessa vaiheessa ja pääsi jo viime viikolla mukaan joukkueen Turkin-leirille.

– Pystymme saamaan pelillisiä asioita läpi, mutta siinä on myös se, että hän tutustuu joukkuekavereihin. Meillä on muutamia aika hyviä syöttäjiä ja luovia pelaajia, ja sitten kun on tuollainen pelaaja, joka osaa ajoittaa liikkeitä ja on aloitteellinen, saamme varmaan aika paljon iloa siitä.

– On tärkeää, että pelaajat tottuvat pelaamaan keskenään ja näkevät, mikä on itse kullekin se luontevin tapa tehdä aloitteita tai syöttää. Viimeiset ratkaisut perustuvat kuitenkin aika paljon siihen, että tuntee ja tietää, mitä toinen tekee.

Korkeakunnas korostaa, että vaikka Pukki on tunnettu läpi uransa lähinnä maalintekijänä, varsinkin vanhemmiten tämän peliin on tullut huomattavan paljon monipuolisuutta.

Jalkapallossa on silti pohjimmiltaan kyse maalinteosta, ja siksi Pukki on valmentajalle kuin valmentajalle niin arvokas.

– Se, että jollain on kyky, itseluottamus ja taito tehdä maaleja, tuo turvaa. Olen aina itse miettinyt, että ykkönen ja ysi ovat ne pelipaikat, jotka ovat aika ratkaisevia. Paljon voi siihen välille mahtua joskus jopa keskinkertaisuutta, mutta jos on maalintekijä ja toisessa päässä johtaja, siitä on hyvä lähteä joukkuetta rakentamaan.

– Teemu on vuosikaudet osoittanut pystyvänsä tekemään maaleja. Teinivuosina hän oli ehkä puhdasverinen maalintekijä, mutta nyt hän on myös sellainen pelaaja, joka pystyy luomaan maalipaikkoja muille ja tekemään ympärillä olevista pelaajista parempia. Kun on tuollaista erityislaatuista superosaamista, se helpottaa meidänkin työtä.

Esimerkin voimaa

Tomitusjohtaja Aki Riihilahti (vasemmalla), urheilujohtaja Petri Vuorinen (2. vasemmalta) ja päävalmentaja Toni Korkeakunnas (oikealla) ovat innoissaan saadessaan Teemu Pukin HJK-miehistöön./All Over Press

HJK:n kannalta hyvä asia on se, että Pukki näkee tilanteen hyvin samalla tavalla kuin Korkeakunnas.

Omasta roolista kysyttäessä esiin nousee ensimmäisenä maalinteko, mutta tämän jälkeen puhe siirtyy hyvin nopeasti siihen, miten hän voi kokeneena pelaajana olla joukkuetovereilleen avuksi.

– Se on yksi iso juttu tässä. Täällä on paljon lupaavia pelaajia, ja jos pystyn auttamaan heitä pääsemään urallaan eteenpäin, niin sen mielelläni teen. Yritän auttaa joukkuetta millä vain keinoilla, että voitamme pelit.

Pian 35 vuotta täyttävänä Pukki on HJK:ssa hyvin eri asemassa kuin edellisellä visiitillään. Silloin joukkueessa pelasi Jari Litmasen ja Riihilahden kaltaisia, pitkän uran ulkomailla jo tehneitä pelaajia, joilta 21-vuotias hyökkääjä sai harjoituksesta ja pelistä toiseen imeä oppia.

– Muistan, että Litti antoi silloin paljon neuvoja varsinkin viimeistelyyn ja muutenkin sen, miten he treenasivat ja miten ammattimaisia he olivat. Sama ajatus on itselläkin, että yritän tekemiselläni näyttää, että joka päivä pitää tehdä kaikkensa.

– Jätkät sitten varmaan katsovat minua vähän eri silmillä, kun tietävät urani, ja toivottavasti ottavat siitä koppia ja tekevät saman. Kyllä minun tarkoitukseni on näyttää hyvää esimerkkiä ja sitä kautta toivottavasti auttaa joukkuetta.

Korkeakunnas kokee tällaisen johtavilta pelaajilta saatavan tuen hyödylliseksi, mutta korostaa, että näiden pelaajien on oltava myös oikeantyyppisiä. Pukin tapauksessa kaikki tuntuu olevan kohdallaan.

– Kyllä tässä aika hyvät fiilikset on, että tuollainen legenda on saatu tänne ja tuossa motivaatiotasossa, mikä hänellä on.

– Se, että me valmentajat käymme pelaajien kanssa klippejä läpi ja puhumme niitä näitä, on toki arvokasta, mutta sitten kun se tulee pelaajalta toiselle, se on aina eri juttu, ja pelaaja kuuntelee vieläkin tarkemmalla korvalla, kun toisella on tuollainen ura takana.

Vaikka Pukki on Korkeakunnaksen sanoja mukaillen tekijä eikä puhuja, esimakua saatiin jo viime viikon leirillä.

– Teemu auttoi nuorempia pelaajia ja kävi keskusteluita. Se on valmentajalle kuin musiikkia korville, kun on oikeantyyppisiä kokeneita pelaajia, jotka asettavat standardeja sieltä joukkueen sisältä käsin. Se on aina parempi niin.

Tähän peilaten Pukin merkitys HJK:lle heijastuu strategiatason tavoitteisin asti.

Yksi helsinkiläisseuran ylös kirjatuista tavoitteista on nimittäin kansainvälinen pelaajakehitys, joka mahdollistaa pelaajien siirtymisen suurempiin sarjoihin. Näistä siirroista saatavat korvaukset ovat kestävässä seuratyössä yksi keskeinen tulonlähde.

Siksi HJK:lle on tärkeää saada houkuteltua joukkueeseensa myös uransa jo tehneitä, kannuksensa hankkineita huippupelaajia.

– Se, että saamme nuoria pelaajia paremmiksi ja eteenpäin, vaatii sitä, että meillä on myös niitä paluumuuttajia, sillä he ovat parhaita kertomaan ja näyttämään esimerkillään, mitä se kansainvälinen taso vaatii, Riihilahti sanoo.

– On tosi tärkeää, että meillä on joukkueessa aina muutama sellainen, joka on jo nähnyt sen, jotta he voivat auttaa niitä, jotka ovat vielä matkalla sinne. Tässä tarvitaan molemmat päät, että se toimii se yhtälö.

Silti Riihilahti korostaa, että Pukki on HJK:lle tärkeämpi pelaaja kentällä antamansa pelillisen panoksen kautta kuin kentän ulkopuolisilla ansioilla.

– Meillä kaikki päätökset ovat puhtaasti urheilullisia. Kävimme ensimmäisenä asian läpi valmennuksen ja urheilujohdon kanssa, ja he sanoivat, että heille ihannehyökkääjä olisi Teemu Pukki sekä pelityylillisesti että osaamiseltaan. Kaikki se muu HJK:ssa tulee sen päälle tai ei tule.

"Kansallisaarre"

Teemu Pukki on HJK:ssa osa jatkumoa, jossa pitkään maailmalla pelanneet huippupelaajat liittyvät vielä uransa loppuvaiheilla helsinkiläisseuraan. Viime vuosina näin ovat tehneet muun muassa Perparim Hetemaj (vasemmalla) ja Joona Toivio. Heitä ennen HJK:ssa oli uransa loppuvaiheilla nähty muun muassa Jari Litmanen, Aki Riihilahti ja Mikael Forssell.Matti Raivio/All Over Press

Noste, jonka vielä kolme vuotta sitten Valioliigassa pelannut maajoukkuehistorian paras maalintekijä tuo mukanaan, ei kuitenkaan ole pelkkä HJK:n etuoikeus.

Monet ovat jo nostaneet Pukin pitkään aikaan koko Veikkausliigan merkittävimmäksi pelaajaksi, josta hyötyy koko sarja. Riihilahti on yksi heistä, jonka ylisanoista ei tahdo tulla loppua.

– On hyviä pelaajia, ja on hyviä esikuvia, mutta sitten on tällaisia kansallisaarteita, pelaajia, joilla on kansallinen merkitys. Niitä on kuitenkin vain vähän, ja Teemu Pukki on eittämättä yksi kirkkaimmista tähdistä, mitä suomalaisessa jalkapallossa on pitkään aikaan ollut.

Parasta tässä tapauksessa on se, että Pukki itsekin ymmärtää asemansa ja on valmis ja halukas toimimaan sen mukaan. Osaltaan tästä kertoo se, että hän oli jo pitkään ajatellut haluavansa lopettaa uransa Suomessa.

– On hienoa päästä näyttämään varsinkin nuorille katsojille. Kaikki eivät ehkä ole viime vuosina päässeet olympiastadionille, niin ehkä he nyt pääsevät näkemään minut, ja toivottavasti pystyn sitä kautta nostamaan innostusta joissain nuorissa suomalaispelaajissa.

– En nyt ajattele olevani mikään ylipelaaja, mutta totta kai jos näen nuoria faneja vierasreissulla ja pystyn antamaan sen innostuksen, niin mielelläni sen teen. Itsekin muistan, että kun nuorena poikana kävin katsomassa veikkausliigapelejä, ne olivat ne sen ajan tähtipelaajat, joita tuli katsottua. Toivottavasti pystyn sitä kautta tarjoamaan nautintoa.