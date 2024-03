Markku Kanervan ratkaisut hämmensivät – päävalmentaja puolustautui murskatappion jälkeen

– Peliä täytyy totta kai kehittää. Joukkue on vuosien varrella hurjasti uusiutunut, ja varmaan tulee osittain yhä uusiutumaankin. Nyt lähdetään valmistautumaan syksyn Kansojen liigaan. Ensimmäinen valmistava ottelumme on tämä Viro-ottelu, ja sen jälkeen kaksi erittäin kovaa peliä EM-kisajoukkueita Skotlantia ja Portugalia vastaan vieraissa. Meidän on ilman muuta opittava pelaamaan näitä kovia jengejä vastaan vieraissa ja saada raavittua pisteitä. Analysoimme tämän pelin tarkkaan, ja alamme luoda suuntaviivoja kohti syksyä, Kanerva sanoi MTV Urheilulle.