Purra HS:lle: Keskisarja ei kommentoinut maahanmuuttajien ihmisarvoa paheksuttavasti

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, ettei puolueen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja kommentoinut maahanmuuttajien ihmisarvoa paheksuttavasti eilen. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.
Teemu Keskisarja puhui Ylen A-studiossa muun muassa maahanmuuttajista heikkolaatuisina tulokkaina ja sanoi väestönvaihdon olevan totta.
Helsingin Sanomien mukaan Riikka Purra tulkitsee, että Keskisarja viittasi heikkolaatuisuudella taloudellisesti matalan tuottavuuden maahanmuuttoon eikä maahanmuuttajien ihmisarvoon.
Purra lisää, ettei hän kuitenkaan pidä kaikkia Keskisarjan sanavalintoja järkevinä.