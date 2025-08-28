Purra HS:lle: Keskisarja ei kommentoinut maahanmuuttajien ihmisarvoa paheksuttavasti

LK 28.8.2025 Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertomassa budjettiehdotuksensa pääkohdista valtiovarainministeriön sisäisten budjettineuvotteluiden päätteeksi Moisniemessä Espoossa 6. elokuuta 2025.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) Moisniemessä Espoossa 6. elokuuta.Lehtikuva
Julkaistu 28.08.2025 19:32

MTV UUTISET – STT

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, ettei puolueen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja kommentoinut maahanmuuttajien ihmisarvoa paheksuttavasti eilen. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Teemu Keskisarja puhui Ylen A-studiossa muun muassa maahanmuuttajista heikkolaatuisina tulokkaina ja sanoi väestönvaihdon olevan totta.

Helsingin Sanomien mukaan Riikka Purra tulkitsee, että Keskisarja viittasi heikkolaatuisuudella taloudellisesti matalan tuottavuuden maahanmuuttoon eikä maahanmuuttajien ihmisarvoon. 

Purra lisää, ettei hän kuitenkaan pidä kaikkia Keskisarjan sanavalintoja järkevinä.

Lue myös:

Rkp:n Adlercreutz vaatii Keskisarjalta vastuuta puheistaan – ”Historioitsijan pitäisi ymmärtää”

Teemu Keskisarja ojentaa nyt Orpoa: syyttää kokoomusta "supisuomalaisuuden halventamisesta"

Analyysi: Keskisarjan rasismin takana on perussuomalaisten strategia – "Tätä on nyt luvassa"

Keskisarjan salaliittopuheet pysäyttivät Ylen suorassa lähetyksessä – Orpo HS:lle: Asia käsitellään hallituksessa

Lisää aiheesta:

Rkp:n Adlercreutz vaatii Keskisarjalta vastuuta puheistaan – ”Historioitsijan pitäisi ymmärtää”Teemu Keskisarja ojentaa nyt Orpoa: Syyttää kokoomusta "supisuomalaisuuden halventamisesta"Keskisarjan salaliittopuheet pysäyttivät Ylen suorassa lähetyksessä – näin hallituskumppanit kommentoivatMuslimien joukkotuhoamiskirjoituksesta syytteessä oleva Teemu Keskisarjan vieraana eduskunnassaIS: Purra irtisanoutuu rasismistaKatso tiedotustilaisuus kokonaisuudessaan: Perussuomalaisten puoluevaltuusto kokoontuu kirjakohun keskellä
PolitiikkaRiikka PurraPerussuomalaisetRasismiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Politiikka