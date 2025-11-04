Teboil-kauppiaiden mukaan liikenneasemien toiminta on vaarassa pakotteiden takia.
Polttoaineketju Teboilin kriisi on ajanut Teboil-yrittäjiä ahdinkoon. Teboil-kauppiaat ry:n tiedotteen mukaan yrittäjien pyörittämillä asemilla polttoaineen jakelu ja rahaliikenne ovat käytännössä keskeytyksissä. Syynä tähän ovat Yhdysvaltojen ja Britannian asettamat pakotteet Teboilin venäläiselle emoyhtiölle Lukoilille.
Teboil-kauppiaiden yhdistyksen puheenjohtajan mukaan vaarana on, että asemat joutuvat keskeyttämään liiketoimintansa kokonaan, ellei tilanne korjaannu lähipäivinä.
Kauppiaat vetoavat Suomen Pankkiin ja Finanssivalvontaan, että pakotteiden ulkopuolella olevien yrittäjien maksuliikenne saataisiin suomalaispankeissa toimimaan.