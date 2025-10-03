Pahasta loukkaantumissumasta kärsinyt HIFK menetti vierasottelussa JYPiä vastaan tähtisentterinsä Jori Lehterän.
Lehterä jätti kaukalon, kun ensimmäistä erää oli jäljellä alle neljä minuuttia. Hän pelasi pitkän vaihdon, kun HIFK:n ykkösnyrkki sai jatkaa kentällä JYPin otettua rangaistuksen.
Seuraavassa aloituksessa Lehterän jalka jäi polvilleen pudonneen JYPin Jere Lassilan alle. Lehterä parahti kivusta, mutta jatkoi vaihdon loppuun. Lopulta hän menetti kamppailutilanteessa mailansa ja luisteli toista jalkaansa varoen vaihtoon.
Tämän jälkeen Lehterää ei ole kaukalossa nähty. Jutun videolla näkyy tilanne, jossa Lehterä todennäköisesti loukkaantui.
