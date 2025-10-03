Vierasjoukkue Sport latoi perjantain SM-liigakierroksella SaiPaa vastaan kaksi maalia ensimmäisellä peliminuutilla.
Sport tuli rytinällä kaukaloon, kun ensin Viljami Nieminen teki avausmaalin 33 sekunnin pelin jälkeen.
Vain 17 sekuntia myöhemmin vaasalaisten tuore hankinta Brad Hunt iski ensimmäisen maalinsa SM-liigassa.
SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen käytti heti 50 sekunnin jälkeen aikalisän. Palaute pelaajille oli äänekäs.
Videolla SaiPan päävalmentajan Raimo Helmisen tulinen reaktio Brad Huntin tekemään maaliin.