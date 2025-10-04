HIFK palaa kahden ottelun vieraspelimatkalla Helsinkiin ilman ainuttakaan tehtyä maalia.
IFK kävi perjantaina Jyväskylässä ottamalla JYPiltä nokkiin maalein 0–6. Lauantaina oli KalPan vuoro ottaa helsinkiläisistä 3–0-voitto.
KalPan maaleista ottelussa vastasivat Cade Borchardt, kauden kuudennen osumansa tehnyt Teemu Hartikainen ja päätöserässä pian edellisen maalin jälkeen osunut Andreas Okany.
1:07KalPan Teemu Hartikainen iski 2-0-osuman HIFK:n verkkoon.
HIFK menetti perjantain ottelussa kapteenin C-kirjainta kantaneen Jori Lehterän. Lauantaina kaukalosta poistui kiekon kasvoihinsa saanut Tony Sund, joka hoiti niin ikään kapteenin tehtävää.
IFK jatkaa SM-liigan hännillä yhdessä Ilveksen kanssa. Kummallakin on koossa vain yhdeksän pistettä.
Ilves koki lauantaina 0–1-vierastappion Rauman Lukolle. Illan ainoasta vastasi pompun kautta kiekon verkkoon vajaat kymmenen minuuttia ennen loppua saanut Alex Beaucage.
Sen sijaan kolmas alkukauden alisuorittajista, Kärpät, voitti jo toisen ottelun peräkkäin. Eilen Ilveksen kaataneet oululaiset hakivat nyt Kiekko-Espoon kotihallista 5–1-voiton. Kärpät nousi hyvän viikonloppunsa ansiosta sarjan hänniltä pudotuspeliviivan yläpuolelle.
Tappara romahti
Liigan kärkijoukkueisiin lukeutuva Tappara romahti yllättävästi kotijäällään HPK:ta vastaan. Tamperelaiset johtivat päätöserään lähdettäessä 2–0, mutta Kerho nousi ryminällä 4–2-voittoon.
HPK:n kultakypärä Cameron Wright ajettiin 2–2-tasatilanteessa ulos epäurheilijamaisen käytöksen takia käytyään ilkkumassa Tapparan maalivahdin Christian Heljangon edessä.
0:32Cameron Wrightin hermo petti Tapparan maalin edessä.
Muissa otteluissa SaiPa murskasi Sportin 5–1 ja Jukurit haki perjantain voittonsa perään täydet pinnat Turusta nousemalla tappiolta 3–2-voittoon.
KooKoo puolestaan otti 5–2-voiton Pelicansista. Kouvolassa pelattu ottelu oli 45 minuuttia keskeytyksissä jääongelmien takia.
1:11Jukurit nousi Turussa 3–2-voittoon tällä Kim Johanssonin maalilla.
Jukurit nousi sarjassa jo kuudennelle sijalle. Kärkipaikkaa pitää JYP kolmen pisteen erolla Tapparaan, Ässiin ja Kiekko-Espooseen.