Olympialaisten sprinttipäivä oli jopa kaiken nähneelle hiihtovalmentaja Reijo Jylhälle erikoinen.

Suomi jäi ilman mitalia perinteisen hiihtotavan sprinteistä, joista uumoiltiin yhtä mahdollista mitalilajia Milano-Cortinan olympialaisissa.

Varsinkin naisten joukkueella tulos jäi vajaaksi, kun vain Johanna Matintalo eteni välieriin ja putosi selvästi finaalista. Miehissä Lauri Vuorinen ylsi loppukilpailuun, jossa hän sijoittui neljänneksi.

– Oli todella erikoinen päivä kaiken kaikkiaan. Erittäin isot vaihtelut erissä. Monia asia vaikutti, suksenvaihdot, taktikointi, kaikki tämmöinen. Vaikka näytti, että erot olivat isoja, se oli tosi pienistä asioista kuitenkin kiinni tänään, naisten maajoukkueen päävalmentaja Reijo Jylhä totesi MTV Urheilulle.

Olosuhteet muuttuivat läpi kisapäivän raskaammiksi ja vetisemmiksi. Se, mikä päti karsinnassa, muuttui erävaiheessa ja sama taas puolivälieristä eteenpäin.

– Jos ottaa esimerkiksi sen, että Lauri vaihtoi suksen välierään, niin (Ben) Ogden oli ihan selkeästi vastaantulija. Mutta sitten, kun Ogden vaihtoi (suksia) finaaliin, hänellä oli taas ihan selkeästi parempi ja liukkaampi suksi, Jylhä myönsi.

Sama toistui naisten kisassa. Alkuerässä Johanna Matintalo oli hyvässä iskussa, mutta välierässä hänet yllätettiin jälleen.

– Hän ei mitenkään hyytynyt itse, mutta siinäkin vastustajat tekivät siinä vaiheessa suksenvaihdoksia, ja se näkyi.