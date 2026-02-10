Meksikoa nykyisin edustava Sarah Schleper kisaa samoissa olympialaisissa poikansa Lasse Gaxiolan kanssa.

Meksiko ei ole alppihiihdon mahtimaa, mikä on mahdollistanut historiallisen skenaarion Milano-Cortinan olympialaisissa: äiti ja poika edustavat maataan samoissa kisoissa.

Sarah Schleper on alppihiihdon ystäville tuttu nimi parin vuosikymmenen takaa. Nykyisin Meksikoa edustava 46-vuotias menestyi lajissa aiemmin Yhdysvaltojen urheilijana.

Schleper on saanut Milano-Cortinan olympialaisiin “kisaseurakseen” oman 18-vuotiaan poikansa Lasse Gaxiolan. Edellisen lauseen lainausmerkit johtuvat siitä, että äiti ja poika kilpailevat eri paikkakunnilla. Schleper laskee supersuurpujottelussa ja suurpujottelussa Tofanen hiihtokeskuksessa Cortina d’Ampezzossa, kun Gaxiola taas kisaa Stelvion hiihtokeskuksessa Bormiossa.

Olympialaiset ovat vuonna 2015 Meksikon kansalaisuuden saaneen Schleperin viidennet. Hän kilpaili ensimmäistä kertaa viiden renkaan kisoissa Naganossa 1998.

– Hiukseni ovat hieman harmaantuneet, siinä kaikki. Tunnen oloni hyväksi. Olen innoissani kisaamassa ja yritän jännityksessäni tehdä parhaani. Lasken edelleen melko hyvin, kun ottaa huomioon, että en harjoittele niin paljon kuin nuoremmat urheilijat. Mutta on suuri kunnia olla mukana niin useissa olympialaissa, Schleper kommentoi NBC:lle.

Samoissa talviolympialaisissa ei ole koskaan ennen nähty äiti–poika-kaksikkoa.

– Se on ollut erittäin tunteikasta meille. Se on tavoite, joka on ollut meillä jo vuosia, ja me taistelimme loppuun asti paikasta. Joten oli mahtava helpotus saada se.

Coloradon Vailista kotoisen oleva Schleper kertoo syttyvänsä kilpailemiselle yhä.

– Rakastan lajiani, rakastan kilpaa laskemista. Rakastan Meksikon edustamista. Olympialaisiin osallistumisen ilo tulee urheilusta. Ja minulle urheileminen on elämää, Schleper tunnelmoi.

Schleper on voittanut urallaan yhden maailmancupin osakilpailun, vuonna 2005. Häneltä sen paremmin kuin pojaltaan Lasse Gaxiolalta ei ole odotettavissa suurta menestystä.

Schleper lopetti uransa alun perin vuonna 2011. Hän tuli viimeisessä laskussaan maaliin kolmevuotias Lasse sylissään. Nyt tämä kilpailee itse olympiatasolla.

– Hänelle kaikki on uutta. Minulle tämä taas on tuttua. On mielenkiintoista, että hän on Bormiossa, ja voi imeä tunnelmaa itseensä omillaan, enkä minä ole siellä viemässä sinne tai tänne. On hienoa nähdä, millainen hänen kokemuksensa siellä on, Schleper miettii.

Meksikolla on Milano-Cortinan kisoissa yhteensä viisi urheilijaa.