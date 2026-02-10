Katkeransuloinen. Niin Johanna Matintalo kiteytti puolisonsa Lauri Vuorisen nelossijan Milano-Cortinan olympiasprintissä.

Lauri Vuorinen taisteli itsensä tiistaina neljänneksi Milano-Cortinan olympialaisten sprintissä, joka hiihdettiin perinteisellä. Hän oli lähellä pudota jo karsinnassa oltuaan vasta 27:s, mutta sieltä mies paransi finaalia kohden, välierän alla liukkaampiin suksiin vaihtaen.

Lopulta käteen jäi ensimmäinen sija mitalien ulkopuolella, numero 4.

– Kaikki, jotka ovat joskus itse urheilleet, tietävät, että neljäs sija on aina aika katkeransuloinen, puoliso Johanna Matintalo totesi.

Hän nosti esiin kärkikolmikon karanneen miesten finaalin alkuvaiheilla. Matintalo pohti, jäikö Vuoriselle jossiteltavaa.

– Hän varmaan halusi jäädä aika jälkijoukkoihin, mutta en tiedä, tajusiko, että sinne tuli aika iso rako.

– Sittenhän Lauri lähti aika aggressiivisesti ajamaan kärkikolmikkoa kiinni. Mielenkiintoista kuulla, eikö vain lähtenyt kovempaa, vai tuliko vähän yllätyksenä, että kolmen kärki erkani.

Vuorinen myönsi, ettei hän odottanut moista iskua alkuun, ja tilanne jäi kismittämään.

Hermostuneisuutta

2:09 Lauri Vuorinen sprintin olympianelonen huimien vaiheiden jälkeen.

Matintalo oli huomioinut tavallisesti todella rauhallisen Vuorisen käytöksen muuttuneen, kun tämä oli tuoreeltaan hermostuneempi.

– Maailmancupissa hän ei jännitä melkein ikinä. Tietenkin arvokisat ovat oma lukunsa. Ehkä olympialaisissa saa jännittääkin. Vaikea sanoa, onko vain olympialaiset, vai tunsiko hän, että on oikeasti kulkua.

Vuorinen setvi tehneensä poikkeuksellisen hyvän avaavan harjoituksen edellisenä päivänä. Hänen odotuksensa nousivat, mikä näkyi jännittyneisyytenä.

Ylpeä

Matintalo karsiutui itse väliierissä, jonne hän ylsi sprintin parhaana suomalaisnaisena. Vuorisen finaalin alla Matintalo sanoi, ettei omaa kisaansa ole muistakaan – niin iloinen hän oli puolisostaan.

– Olen tosi ylpeä, Matintalo sanoi finaalin jälkeen.

– Karsinta pisti hänet itsensäkin mietteliääksi, kun se oli aika heikko. Miten pystyikin sitten omaa tasoaan nostamaan päivän aikana. Minun mielestäni hienoa tekemistä, hän perkasi ja huomautti Vuorisen kauden olleen vaihteleva.

Viime vuonna Vuorinen sivakoi vapaan henkilökohtaisessa sprintissä sensaatiomaisesti MM-pronssia ja saavutti perinteisen parisprintissä Ristomatti Hakolan kanssa hopeaa.