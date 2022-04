Taysissa tutkittiin, kuinka usein sähköpotkulauta-ajelu johtaa ensiapuun: "Jopa pysyvää haittaa aiheuttavia vammoja"

− Laadukas tutkimustieto on tärkeää uusien terveydenhuollon ilmiöiden taustoittamisessa, päätutkija, dosentti Aleksi Reito Taysista sanoo.

Sähköpotkulautavammoista on julkaistu maailmalla runsaasti tutkimuksia ja yleisimmät vammatyypit on kuvattu melko hyvin. Vuonna 2019 uutisoitiin, että loukkaantuneita sähköpotkulautailijoita tuli Helsingissä päivystykseen jo joka päivä .

Liikenneturvan kyselyssä paljastui 2020, että suomalaisten sähköpotkulautailutietämyksessä on pahoja aukkoja eivätkä he tiedä, millaisia sääntöjä "skuuttaillessa" tulee noudattaa.

− Meillä on ainutlaatuinen terveydenhuoltojärjestelmä ja kaupunkialueellamme on vain yksi päivystävä sairaala. Lisäksi Tampereella on toiminut tietyn ajan vain kaksi sähköpotkulautoja vuokraavaa yritystä. Näin oli mahdollista pyytää yrityksiltä käyttäjämäärätiedot ja suhteuttaa ne potilasmääriin, Reito toteaa.