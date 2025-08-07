Autokuski ei mahtanut mitään: Pikkupojat syöksyivät tyhjästä autotielle Helsingissä – karmea video!

Helsinkiläisellä pientaloalueella tallentui valvontakameralle tilanne, jossa sähköskuuttia ajaneet lapset törmäsivät autoon. Kuskilla ei ollut tilanteessa mitään tehtävissä.

Kaija oli poikansa Matin auton kyydissä keskiviikkona iltapäivän aikaan Helsingissä. He ajoivat rauhallisesti kotialueensa tiellä, kun tilanne muuttui salamannopeasti.

Asuintalon pihalta ajoi yllättäen tielle kaksi poikaa sähköskuutilla, ja sitten rysähti.

Jutussa mainittujen henkilöiden nimet muutettu. Heidän henkilöllisyytensä on MTV Uutisten toimituksen tiedossa.

"Yöunet menivät"

Saman sähköskuutin kyydissä olleet pojat törmäsivät vauhdilla Matin ajaman auton kylkeen.

– Ihan kauhea tilanne. Yöunet menivät, kertoo Kaija.

Tilanne tallentui videolle, jossa pojat törmäävät ryminällä autoon. Videolla kuuluu, kuinka pojat naureskelevat, kunnes törmäävät autoon. Myös rysähdys kuuluu videolla. Pojat ovat nuoria, selvästi alaikäisiä.

Pientaloalueen kapealla tiellä on hyvin vaikea havaita, jos pihoilta tullaan vauhdilla.

Kaija ja Matti kääntyivät autolla välittömästi selvittääkseen, kävikö pojille mitään, mutta nuori kaksikko ei jäänyt paikalle.

– Pojat lähtivät tuhatta ja sataa karkuun.

"Olisi ollut mukava jutella"

Matti meni illemmalla vielä tiedustelemaan asiaa talosta, jonka pihasta skuuttikaksikko oli tullut, mutta talon asukkailla ei ollut tietoa kaksikosta tai siitä, miksi kyseiset lapset olivat olleet heidän pihallaan.

Talon valvontakameraan tallentui auton ja lasten törmäys. Hurjan tilanteen voit katsoa yllä olevalta videolta.

– Olisi ollut mukava jutella. Meidän autoonkin tuli vaurioita, joten ei siitä sen puolesta niin vain selvitty, sanoo Kaija.

– Jos olisimme tulleet sekuntia myöhemmin, olisimme ajaneet heidän päälleen.

Autoa ajanut Matti kertoo MTV Uutisille tilanteessa olleen onnea matkassa, sillä toisin olisi voinut käydä.

– Pojat olisi voineet jäädä automme renkaan alle.

Kaija ja Matti haluavat tuoda jutun esille valistavana esimerkkinä.

– Varoittavana esimerkkinä koko Suomeen! Puhukaa lastenne kanssa, sanoo Matti.

Katso skuuttajien ja auton törmäys yllä olevalta videolta!