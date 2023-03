Tatuoija Ira Kinnusen identiteetti varastettiin somessa – todellinen shokki odottikin feikkitiliin liitetyn linkin takana: "Maailmassa on sairaita ihmisiä"

– Aluksi otin asian huumorilla ja naureskelin, että missä provikkani ovat. Sitten huomasin, että tili on luotu jo vuosi sitten ja sinne on ladattu yli 70 videota ja useita kymmeniä kuvia. Ymmärsin, että joku todella saattaa lähettää tekemäänsä pornoa ihmisille minun identiteettiäni käyttäen.

Jaa kuvakaappaus feikkitilistä omassa storyssasi ja pyydä seuraajiasi ilmiantamaan identiteettiäsi käyttävä profiili puolestasi. On tärkeää, ettei feikkitiliä estä vaan ilmiantaa ja ilmoittaa syyksi "tekeytyy toiseksi henkilöksi".

Usein feikkiprofiilien tekijät ovat estäneet oman profiilisi, jotta et voisi tehdä ilmiantoa. Tällöin voit pyytää feikkitilistä kertoneita tahoja ottamaan tilistä kuvakaappauksen ja lähettämään sen sinulle.

"En paheksu ketään, olen huolissani tapahtuneen vaikutuksista uraani"

– Tämän vuoksi kannustan pohtimaan, millaisia kuvia itsestään tai lapsestaan julkaisee somessa. Maailmassa on sairaita ihmisiä, jotka voivat käyttää niitä vääriin tarkoituksiin.

– Ammattini vuoksi olen joutunut tekemään päätöksen, etten julkaise itsestäni mitään paljastavia tai vähäpukeisia kuvia, koska en halua, että kukaan tulee asiakkaakseni sen vuoksi, että on nähnyt sellaisen kuvan minusta.

– Pointtini on se, että jokaisella pitää olla oikeus päättää omasta somestaan ja siitä, missä omia kuvia käytetään. Sitä oikeuttani rikottiin tässä aika pahasti.

Tapahtuma sai pelkäämään työturvallisuuden puolesta

Mainehaitan lisäksi Ira on huolissaan siitä, miten somesta hänen nimellään ja kasvoillaan löytynyt pornotili vaikuttaa hänen työturvallisuuteensa.

– Mietin, että mitä jos minua aiemmin lähestyneet tai uudet pervot innostuvat tästä. Entä, jos he ovat tilanneet tuolta tililtä materiaalia luulleen, että se on minulta ja sitten saapuvat asiakkaakseni siinä uskossa, että minä esiinnyn joillain "nakkevideoilla".

– Todella useasti saan kuulla heittoja siitä "mitä kaikkea muuta tässä tatuointituolissa voisikaan tehdä kuin vain tatuointia". Alalla aloittaessani ja yhä edelleen saan somessa dick piceja, joissa on mukana kysymys tatuointiajasta tai mahdollisuudesta maksaa aika "luonnossa".

Aikuisilta ihmisiltä seksiehdotuksia 16-vuotiaalle

Vuosien saatossa Ira on joutunut rakentamaan itselleen turvaa työoloihinsa monin keinoin.

– Olen oppinut sanomaan asiakkaalle suoraan, ettei minun tarvitse sietää huonoa käytöstä työpaikallani. Minulla on käytössä vartiointipalvelu ja naapurini tietävät aina, jos jään asiakkaan kanssa kahdestaan.

Toisinaan Ira on varmistanut turvallisuutensa ottamalla työpaikalle mukaan perheenjäsenensä tai ystävänsä.

– Joskus vastaan on tullut asiakkaita, joista on jo ennakkoon turvaton fiilis. Silloin olen pyytänyt töihin mukaani yleensä miespuolisen läheisen tsekkaamaan, olenko turvassa asiakkaani kanssa. On ollut tilanteita, etten ole uskaltanut jäädä asiakkaan kanssa kahden.