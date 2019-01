"Ootko neitsyt? Et sä oo musta liian nuori" – Hanna, 25, tekeytyi teinitytöksi somessa ja järkyttyi tuntemattomien miesten lähettämistä viesteistä

Lasten ja nuorten houkuttelu sosiaalisessa mediassa on ollut julkisen keskustelun keskiössä sen jälkeen, kun Oulussa paljastui laaja lapsiin kohdistunut seksuaalirikosvyyhti. Poliisi päätyi rikostapausten vuoksi varoittamaan sosiaalisessa mediassa nuoria houkuttelevista, ulkomaalaistaustaisista miehistä.

Alastonkuvia ja imartelua



"Onhan täällä vaikka minkälaisia tyyppejä"

– Eräskin sanoi, että ymmärtää, miksi en halua lähetellä kuvia hänelle, koska "onhan täällä vaikka minkälaisia tyyppejä, harmi, että he pilaavat mahdollisuudet meiltä muilta". Hän halusi ilmaista olevansa erilainen kuin muut teineille juttelevat, vaikka myöhemmin hänkin sanoi, että bileissä meidän välillämme voisi tapahtua jotain.

– On tärkeää puhua nuorten kanssa groomingista, jotta he voivat tunnistaa hälytysmerkit. Jos yli 20-vuotias haluaa jutella teinin kanssa, siitä pitää huolestua, koska sen ikäistä ei tulisi kiinnostaa teinin seura. Mielistelevien viestien taustalla on joku agenda.