"Tätähän voi vielä tarvita" – tavaroita nurkat täynnä, mutta miksi niistä luopuminen on niin vaikeaa?

Tosielämässä karsiminen on rankkaa. Kun olisi aika luopua liian pienistä farkuista ja vanhasta televisiosta, alamme kernaasti perustella itsellemme, miksi niitä ei voi heittää pois. Yhtäkkiä olemmekin valtavan kiintyneitä muovikippoihin, joita on kaapissa kymmenittäin.

– Yksi syy on "tätähän voi vielä tarvita". On epävarmuutta, varautumisen tarvetta, ammattijärjestäjä Ilana Aalto kuvailee.

Puheet tavaroiden arvosta ovat linssiin viilaamista

Jos kouluaikaiset vaatteensa vie kirpputorille, niiden hintalappuun saattaa livahtaa ekstranolla. Mieli keksii syitä sille, miksi juuri se oma pusero on muita parempi: siis tämähän on jo vintagea, alle satasella en luovu.

Ei ole pakko luopua: "Eivät muistoesineet yläkaapissa muodosta mitään ongelmaa"

– Näitä täytyy miettiä tapauskohtaisesti. Tässä on myös aste-eroja: jos nurkat täyttyvät tavarasta, koska siitä on niin vaikeaa luopua, sehän on aivan eri asia kuin jos on yksi yläkaappi vaatekomerossa ja siellä on muistoesineitä, joita on vaikeaa käydä läpi, Aalto sanoo.