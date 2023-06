Tee tämä kodin pikasiivous, kun aika on kortilla – Marttojen asiantuntija neuvoo: "Kannattaa huolehtia siitä, että..."

Kun aika on kortilla ja vieraat jo melkein pihassa, on usein liian myöhäistä käynnistää imuria tai tarttua mopin varteen. Esimerkiksi puoli tuntia ennen juhlien alkua on turha enää pestä ikkunoita, mutta kodin ilmeen virkistämiseksi voi kuitenkin lyhyessäkin ajassa tehdä vielä paljon.