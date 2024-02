Kotona kannattaisi tyytyä 80-prosenttiseen siisteyteen: "Ei ole vaarallista, jos tavaraa kertyy ruokapöydälle"

Usein sataprosenttinen siisteys on mahdottomuus – sehän tarkoittaisi, että kodissa ei koskaan voi syödä tai juoda, koska siitä syntyy tiskiä, tahroja ja murusia. Ammattijärjestäjä Ilana Aalto tyytyisikin 80-prosenttiseen järjestykseen.

"Voisiko osan pöydälle kertyneistä tavaroista antaa vain olla?"

Laske rimaa, Aalto kehottaa. Jos perheenjäsenet joka tapauksessa sekoittavat pakkaa koko ajan, siitä ei kannata ajaa itseään hermostukseen joka päivä. Aluksi voisi ainakin päästää irti odotuksesta, että ruoka- ja tiskipöytä on koko ajan siisti.

– Joillakin on rima hirveän korkealla, kuin järjestys olisi sitä, että tavarat ovat koko ajan paikoillaan. Eiväthän ne voi olla, kun kodissa eletään. Tavarat vaihtavat paikkaa, kun asioita tehdään. Ei ole vaarallista, jos tavaraa hetkellisesti kertyy ruokapöydälle.

"Tärkeää on, että kodin järjestyksessä on perusrakenne"

Keittiön vallanneita hiustenlaittovälineitä ja työläppäreitä tärkeämpää on, että kyseisille esineille on jossakin oma paikka.

– Tärkeää on, että kodin järjestyksessä on perusrakenne. Kun itse haluan viedä tavarat keittiöstä paikolleen, pystyn viemään ne alle vartissa, Aalto sanoo.

Hän puhuukin kodin pintasotkusta – hötöstä, jota kertyy kaikkialle, mutta jota on myös helppoa raivata. Esimerkiksi sohvalle unohtuneen käytetyn pyyhkeen voi näppärästi heivata pyykkikoriin.

– Pintasotku on nopeasti raivattavaa, pinnoille kertyvää tavaraa, jonka vastakohta on sedimentti. Niin kauan kuin kodissa on vain pintasotkua, ei siitä tarvitse hirveästi stressata. Tavarat voi panna siistiin pinkkaan pöydän päähän ja vain antaa olla.