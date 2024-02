Tästä syystä sähkömarkkinoihin tulee suuri muutos: Kuluttaja voi joko suojautua tai hyötyä

Tulevaisuudessa pörssisähkölle on 24 hinnan sijaan 96 hintaa vuorokaudessa.

– On totta, että sähkömarkkinoiden uusi normaali on se, että hintavaihtelut ovat voimakkaita ihan vuorokauden sisällä tai päivien välillä, Heinimäki sanoo.

Aiemmin sähkömarkkinoilla on lähinnä vaihdellut kulutus, mutta nyt myös tuotannossa on suuria vaihteluita. Aurinko- ja tuulivoiman tuotantoa tulee yhä enemmän, mutta sen tuottaman sähkön määrää on vaikea ennustaa tarkasti, jolloin järjestelmää joudutaan säätämään enemmän tasapainon ylläpitämiseksi.