Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo Uutisextrassa: Sähkön hintaheilahtelut lisääntyvät entisestään tulevaisuudessa

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo katsoo aitiopaikalta, kun Suomen ja Euroopan energiajärjestelmää myllätään vähähiilisempään suuntaan. Viime aikoina Suomen suurimman yhtiön ykkösmies on törmännyt myös kuluttajien hätään ja hämmästykseen, kun sähkön hinta monista syistä nousi ainakin hetkeksi ennätyslukemiin.

– Me nähdään se kyllä, että tämä on ollut monille meidän asiakkaista hyvinkin haastava tilanne. Sähkölaskut ovat nousseet ja me olemme pyrkineet tulemaan siinä vastaan, että annetaan maksuaikaa tai annetaan asiakkaalle mahdollisuus vaihtaa pörssisähkösopimuksia kiinteähintaisiin sopimuksiin, kertoi Rauramo.

Pörssisähkön hintaa nostivat viime vuoden lopulla muun muassa voimaloiden huono vesitilanne, maakaasun hinnan huomattava nousu, kylmä talvi, pakkasen hyydyttämä tuulivoimatuotanto, talouden toipuminen ja siirtoverkkojen ongelmat. Osasyy on käynnissä oleva energiamarkkinoiden murros, kun tuotantoa kammetaan ilmastoystävällisempään suuntaan.

Sähkön hintavaihtelut lisääntyvät

Energiajätti Fortum keskittyy nyt uusien puhtaiden energiaratkaisujen kehittämiseen Suomessa, ympäri muuta Eurooppaa ja myös Venäjällä. Energiamurros johtaa kuitenkin markkinahintojen entistä suurempaan heilahteluun, kun vanhaa tuotantoa karsitaan ilmastopoliittisilla päätöksillä.

– Se on totta, että paljon pysyvää joustavaa kapasiteettia kuten hiilivoimaa, Euroopassa ruskohiiltä ja jopa ydinvoimaa on suljettu ja tilalle on tullut joustamatonta tuuli- ja aurinkovoimaa. Tämä johtaa siihen. että volaliteetti markkinoilla kasvaa, ja silloin tulevaisuudessakin nähdään enemmän hintapiikkejä ja toisaalta välillä hyvin mataliakin hintoja, arvioi Rauramo.

Viime vuoden lopulla huimiksi nousseet sähkön pörssihinnat todennäköisesti laskevat kevään ja kesän mittaan. Niin ainakin sähköfutuurit ennakoivat. Hintahuippu ehti jo kuitenkin vaikuttaa myös uusien määräaikaisten sähkösopmusten hintoihin. Sähköpörssin hintavaihtelu vaikeuttaa myös kiinteähintaisten sopimusten hinnoittelua.

Loviisan ydinvoiman jatko riippuu pelisäännöistä

Rauramo toivoo EU:n ja Suomen päättäjiltä selkeitä linjauksia siitä, millaisella energiajärjestelmällä jatkossa toimitaan. Muun muassa Loviisan kahden ydinvoimayksikön 20 vuoden jatkoaikahakemus riippuu siitä, millä pelisäännöillä jatkossa toimitaan.

– Täytyy saada näkyvyys siihen, että mitkä ovat pitkän aikavälin toimintaedellytykset. Loviisa on hyvin tärkeä koko Suomen energiajärjestelmälle. Se tuottaa 10 prosenttia Suomessa kulutetusta sähköstä ja tarjoaa nimenomaan sitä kapasiteetin pysyvyyttä ja energiajärjestelmän kestävyyttä, jota tarvitaan silloin, kun markkinoille tulee paljon lisää tuulta ja epäjatkuvaa energiantuotantoa, kuvailee Rauramo.

Epävarmuuksia liittyy muun muassa EU:n niin kutsuttuun taksonomiaan, jossa ydinvoima on määritelty päästöttömäksi vain määräajaksi. Toinen kysymysmerkki on ydinvoiman tuottamisen turvaaminen kaupallisesti järkevällä tavalla, jos tuuli- ja aurinkovoiman nopeat vaihtelut muuttavat sähkömarkinoita koko ajan ja ennakoimattomasti.

Olosuhteiden mukaan muuttuvien tuuli- ja aurinkovoiman tarvitsema säätövoima on myös vielä osin ratkaisematon ongelma. Nopeasti muuttuva tuotanto vaatisi nopeasti käytettävää säätövoimaa.

Ilman ydinvoimaa ilmastotavoite karkaa

Ilman ydinvoimaa EU:n ilmastotavoitteita olisi entistäkin vaikeampi saavuttaa. Fortumille ydinvoiman kohtelu tärkeää muuallakin kuin Suomessa, sillä yhtiö on Euroopan toiseksi suurin ydinvoiman tuottaja.