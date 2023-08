Tämän verran pörssisähkö maksoi ennen Ukrainan sotaa – hinta lähes kymmenkertaistui hyökkäyksen alettua

– Vihreän siirtymän investoinnin maksavat. Yleinen hintataso kaikkien tuotteiden ja palveluiden osalta on noussut. Sähkömarkkinoille varmaan saadaan vakaampi ja ennustettavampi hinta, joka on myös kohtuullinen yleiseen hintatasoon verrattuna, Suur-Uski toteaa.

Voiko pörssisähkön hinta laskea vielä?

Tasaantuvatko sähkön hintavaihtelut?

– Hintojen vaihtelua on odotettu jo yli kymmenen vuotta ja nyt sen aika on tullut. Muutos tuli lopulta rytinällä ja yllättäen.

– Sähkömarkkinoilla on aikaisemmin totuttu siihen, että sähköntuotanto on mukautunut ajallisesti voimakkaasti vaihtelevan sähkönkulutuksen muutoksiin. Tämä on ollut mahdollista, koska nyt käytöstä jo osin poistuneet polttavat laitokset ovat olleet "helposti" säädettäviä kulutuksen mukaan.