Tänään käyttöön otettua Aurora Linea kuvaillaan vuosikymmenen merkittävimmäksi investoinniksi Suomen kantaverkkoon.
Suomen ja Ruotsin välinen uusi sähkönsiirtoyhteys Aurora Line otettiin käyttöön torstaina. Kantaverkkoyhtiö Fingrid kertoi asiasta STT:lle.
400 kilovoltin sähkönsiirtoyhteys on yhtiön mukaan vuosikymmenen merkittävin investointi Suomen kantaverkkoon. Sen on tarkoitus parantaa maiden välistä sähkönsiirtoyhteyttä ja sähkön riittävyyttä.
380 kilometriä pitkä voimajohtoyhteys kulkee Pohjois-Pohjanmaalta Muhokselta Pohjois-Ruotsiin Messaureen. Se kasvattaa sähkönsiirtokapasiteettia enintään 1 900 megawattia molempiin suuntiin. Käytettävissä oleva kapasiteetti vaihtelee sähköjärjestelmän hetkellisen tilan mukaan.