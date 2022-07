Kirja-arvio: Zelenskyin taustalla gangsterimainen oligarkki

Sodan syitä etsimässä

Taustalla konfliktissa on 300 vuotta mutkikasta historiaa mutta viime aikojen merkittävin syy vihamielisyyksiin on Maidanin vallankumous vuonna 2014. Tuolloin Ukraina teki todellisen irtioton Venäjästä ja sen vaikutusvallasta. Venäjä ei yksinkertaisesti voinut hyväksyä itsenäisesti, ilman Moskovan liekanarua toimivaa Ukrainaa.

Zelenskyi muuttui venäläisestä ukrainalaiseksi

Kansan palvelija vei voiton

Vaikka Ukraina on demokratia, on se myös hyvin korruptoitunut valtio, jossa oligarkit ovat saaneet huseerata varsin vapaasti. Presidentit ovat luvanneet lopettaa korruption ja yhä uudelleen kansa on pettynyt suuria lupaaviin presidentteihin.

Zelenskyillä ei selvää poliittista ohjelmaa

Sota antoi Zelenskyille tehtävän

Zelenskyillä oli oma oligarkki

Unelma Euroopasta

EU:hun on vielä matkaa kuten on sodan päättymiseenkin. Kirjassa ei lähdetä arvuuttelemaan sodan lopputulosta mutta jo nyt on selvää, että tämän sodan yksi merkittävä sankari on Zelenskyi itse - aivan kirjan nimen mukaisesti.