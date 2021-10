Kansainvälisesti arvostettu Putin-kirjailija kritisoi kovasanaisesti Esko Ahoa – "Onko entinen pääministerinne kenties liiankin läheinen Venäjän kanssa?

"Tärkein kirja joka modernista Venäjästä on kirjoitettu." (The Times)

Financial Timesille työskentelevän Catherine Beltonin ylistetty dokumenttikirja Putinin sisäpiiri on herättänyt laajaa kansainvälistä huomiota ja valittu muun muassa Financial Timesin sekä The Economist -lehden vuoden kirjaksi. Kirja on saanut voimakasta kiitosta Suomessakin.