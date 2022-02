Kirja-arvio: Nimi, jota Putin ei lausu ääneen

Mikä Aleksei Navalnyi on miehiään?

Hän on poliitikko, organisaattori, aktivisti. Ei poliitikko länsimaisessa mielessä, koska nyky-Venäjä ei salli meille tuttua poliitikon roolia ja avointa poliittista kilpailua.

Navalnyi on nettiajan vaikuttaja, hän on paljastanut vääryyksiä YouTube-kanavallaan ja blogeissaan. Jossain vaiheessa hän myös hurahti netin pikademokratiaan, missä politiikan ohjelmat luodaan hujauksessa ihmisten netissä kertomien näkemysten pohjalta. Ajatus jäi lyhytikäiseksi.

Navalnyi myös hallitsee katuprotestit, joita hän avustaja- ja tukijajoukkoineen on järjestänyt pitkin Venäjää. Yksin Navalnyi ei siis ole saanut kaikkea aikaan.

Kirja kuvaa myös näitä taustajoukkoja, vaikka Navalnyi on pääosassa. (Nyt Navalnyin osalta teonsanojen tietysti pitäisi olla imperfektissä. Vankilasta pääsy voi viedä vuosia, jos terveys sinne asti kantaa.)

Navalnyi on kiistämättä rohkea, tai urhea kuten kirjassa usein kuvaillaan. Hän on älykäs luovimaan jatkuvasti hankaloituvissa Venäjän toimintaolosuhteissa. Kirja antaa hänestä myös kuvan energisenä ja huumoriltaan terävänä ja sarkastisena.

Navalnyi kannattaa vapaata markkinataloutta, mutta heikommista on pidettävä huolta. Politiikankin tulisi perustua ajatusten vapaaseen kilpailuun.

Navalnyi ei kuitenkaan ole suurten massojen ihailema vaikuttaja. Hän jakaa mielipiteitä, ja Kremlin hallitsema media pitää huolen, että mielikuva on kielteinen.

Kirjoittajat eivät ole päässeet haastattelemaan Navalnyita. He nojaavat lukuisiin haastatteluihin ja aikalaislähteisiin.

Yksi Navalnyin ympärillä leijuva kysymys on nationalismi.

Kirja ei anna tähän tyhjentävää vastausta. ”Olen enemmän tai vähemmän liberaali tyyppi”, hän on todennut eräässä haastattelussa.

Krimin miehitykseen hän suhtautui käytännönläheisesti: tapahtunut rikkoi kansainvälistä oikeutta, mutta tilanne on nyt mikä on. Kirja ei anna kuvaa etnovenäläisyyden ylivaltaa ajavasta henkilöstä.

”Näen täällä tarpeeksi väkeä Kremlin valtaamiseen, vaikka heti. Mutta me olemme rauhan asialla, emme siis ryhdy siihen – vielä! Mutta jos nämä konnat ja varkaat yrittävät vielä huijata meitä ja valehdella meille, me teemme sen! Se kuuluu meille!”

Se pieni ero on siinä, että Yhdysvalloissa Trumpin on ollut mahdotonta niellä tappiotaan täysin legitiimeissä presidentinvaaleissa., kun taas Venäjällä Kremlin ja koko virallisen järjestelmän korruptiolle on vaikea löytää riittävän suurta mittakaavailmaisua.