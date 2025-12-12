Turkmenistanissa Keski-Aasiassa pidetään perjantaina kansainvälinen huippukokous, johon osallistuu muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Kansainvälisten kokousten järjestäminen Turkmenistanissa on hyvin harvinaista, sillä se on yksi maailman eristäytyneimmistä maista. Tässä Turkmenistania on usein verrattu Pohjois-Koreaan.

Entinen neuvostotasavalta Turkmenistan julistautui vuonna 1995 pysyvästi puolueettomaksi maaksi, ja tämä on sen ulkopolitiikan kulmakivi. Perjantain huippukokous järjestetään YK:n julistaman "rauhan ja luottamuksen vuoden" kunniaksi.

Käytännössä Turkmenistanilla on tiiviit suhteet Venäjään, Kiinaan, Iraniin ja Turkkiin. Perjantain kokoukseen pääkaupunki Ashgabatissa osallistuvatkin Vladimir Putinin ja Keski-Aasian johtajien ohella muun muassa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ja Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Turkmenistanin yhteydet länsimaihin ovat puolestaan hyvin rajalliset.

Turkmenistania hallitsee itsevaltiaana presidentti Serdar Berdimuhamedov. Hänen isänsä Gurbanguly Berdimuhamedov toimi presidenttinä 2006–2022 ja on edelleen hyvin vaikutusvaltainen. Isä-Berdimuhamedovin ympärille on rakennettu Turkmenistanissa vahva henkilökultti kultaisine patsaineen. Maa on käytännössä suljettu kansainvälisiltä ihmisoikeusjärjestöiltä ja tiedotusvälineiltä.