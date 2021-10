Tänään on kiistellyn koronapassin kohtalonpäivä – näihin kysymyksiin saadaan tänään vastaukset, jotka eivät välttämättä hallitusta miellytä

Sosiaali- ja terveysministeriön esitys koronapassista on parhaillaan perustuslakivaliokunnan syynissä. Valiokunnalta odotetaan tänään puolen päivän tienoilla esityksestä lausuntoa, joka saattaa aiheuttaa ongelmia lain etenemiselle.

Tartuntalain uudistuksen tulisi olla hyväksyttynä viimeistään ensi viikon perjantaina, johon asti lakiin sisältyvä nykyinen maahantulomalli on voimassa.

Onko passittomien kohtelu syrjintää?

Kysymys yhdenvertaisuudesta on koronapassiesityksen ytimessä, sillä kriitikoiden mukaan se jakaa kansan kahtia: niihin, jotka pääsevät passin avulla vaivatta harrastuksiin, tapahtumiin ja ravintoloihin ja niihin, jotka eivät pääse.

Huomattavaa lakiesityksessä kuitenkin on, että esitys vain mahdollistaa toimijoille, kuten ravintolanpitäjille passin käyttöönoton, ei sitä edellytä.

Hallituksen esityksen mukaan passi on vaihtoehto rankemmille rajoituksille, jotka koskisivat kaikkia. Sen käyttöönoton tavoitteena on estää koronatartuntojen leviämistä mahdollistamalla yhteiskunnan terveysturvallinen avaaminen.

Alaikäiset avainkysymys

Hallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö perustelevat 12-vuoden ikärajaa sillä, että 12 vuotta on myös rokottamisen alaikäraja, ja rokotukset ovat hyvässä vauhdissa.

Ylen mukaan valiokuntaa on puhuttanut myös kysymys alle 12-vuotiaista, joiden asema koronarajoitusten soveltamisessa on epämääräinen. Hallituksen kanta ja ohjeistus on, että lasten ja nuorten rajoituksia tulisi ottaa käyttöön vasta aivan viimeisenä.